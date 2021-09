Sagan skončil v 3. etape Benelux Tour šiesty, dotiahol do cieľa pelotón za päticou jazdcov v úniku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na výbornom 6. mieste v stredajšej 3. etape pretekov Benelux Tour, ktorá viedla z belgického Essenu do holandského Hoogerheide a merala 168,3 km.Tridsaťjedenročný Žilinčan do cieľa dotiahol pelotón so stratou troch sekúnd na päticu jazdcov, ktorá do úspešného konca dotiahla svoj únik.Etapový triumf si pripísal Holanďan Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) pred Dánom Mathiasom Norsgaardom (Movistar) a Austálčanom Lukom Durbridgom (BikeExchange).Na čele celkovej klasifikácie sa udržal Švajčiar Stefan Bissegger (EF Education - Nippo), druhý Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) za ním zaostáva o 19 sekúnd a tretí Švajčiar Stefan Küng (Groupama-FDJ) stráca 20 sekúnd.Súčasťou pretekov sú ďalší dvaja Slováci vo farbách tímu Bora-Hansgrohe - Juraj Sagan Erik Baška . Vo štvrtok jazdci na Benelux Tour absolvujú 166,1 km dlhú 4. etapu z Aalteru do Ardooie.