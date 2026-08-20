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 24hod.sk    Šport

20. augusta 2026

Salto nevyšlo podľa predstáv. Zlý dopad do vody znamenal kolaps pľúc a pobyt v nemocnici – VIDEO


Tagy: Kariéra Nemocnica Vyšetrenie Zranenia

Fotografiu s hadičkami a drôtmi trčiacimi z tela zverejnila na sociálnych sieťach. Bývalá britská zjazdová lyžiarka Chemmy Alcottová zažila na dovolenke nepríjemné chvíle po nevydarenom skoku do ...



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alcottova 20.8.2026 (SITA.sk) - Fotografiu s hadičkami a drôtmi trčiacimi z tela zverejnila na sociálnych sieťach.


Bývalá britská zjazdová lyžiarka Chemmy Alcottová zažila na dovolenke nepríjemné chvíle po nevydarenom skoku do vody.

Z mostíka vo výške piatich metrov urobila salto, ktoré nedopadlo podľa predstáv a aj keď jej doskok do vody nevyzeral hrozivo, tak následné vyšetrenia ukázali opak.

Zlá rotácia a nesprávne načasované salto znamenali tvrdé pristátie - z toho pramenil kolaps pľúc a niekoľkodňový pobyt v nemocnici, kam ju museli previezť.

Sama sa dostala na pevninu


Účastníčka štyroch zimných olympijských hier sa nachádzala v stredisku Lac d'Anncecy vo francúzskych Alpách. Po skoku a dopade do vody sa bez pomoci dostala na pevninu, no necítila sa najlepšie.

"Potom som si však uvedomila, že stále nemôžem poriadne dýchať a mala by som sa asi nechať vyšetriť," uviedla Alcottová.

"Väčšina ľudí zle načasuje salto vpred z päťmetrovej plošiny a jednoducho na chvíľu nemôžu dýchať. Moje salto bolo oveľa horšie. Výsledkom bol kolaps pľúca," podotkla 44-ročná rodáčka z Brightonu.

https://www.instagram.com/reel/Db-MxBxNtgM


Súčasná expertka stanice BBC strávila niekoľko dní v nemocnici. Bola jej zavedená drenáž, aby sa z hrudnej dutiny odstránili vzduch a tekutina. Fotografiu s hadičkami a drôtmi trčiacimi z tela zverejnila na sociálnych sieťach.

Alcottová je zatiaľ prvá, a zároveň jediná britská lyžiarka, ktorá niekedy vyhrala niektoré z kôl Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Stalo sa v rakúskom Söldene v roku 2008, v obrovskom slalome ovládla druhé kolo, no v konečnom účtovaní obsadila 10. miesto.


Zdroj: SITA.sk - Salto nevyšlo podľa predstáv. Zlý dopad do vody znamenal kolaps pľúc a pobyt v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Nemocnica Vyšetrenie Zranenia
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