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20. augusta 2026
Viceprezident FIFA z Maďarska po prepustení kritika Lamoura stiahol svoju podporu pre Infantina
Významný činiteľ kritizuje vedenie FIFA a vývoj okolo plánov súkromných investícií vo futbale. Jeden z viceprezidentov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) stiahol svoju podporu pre šéfa ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Významný činiteľ kritizuje vedenie FIFA a vývoj okolo plánov súkromných investícií vo futbale.
Jeden z viceprezidentov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) stiahol svoju podporu pre šéfa svetovej futbalovej organizácie Gianniho Infantina. Označil pritom "nečakané prepustenie" kritika Kevina Lamoura za "poslednú kvapku".
Francúz Lamour, ktorý zastával funkciu prevádzkového riaditeľa, sa minulý mesiac skepticky postavil proti plánom FIFA na umožnenie vstupu súkromných investícií do majstrovstiev sveta, čo viedlo k ukončeniu jeho funkcie. V liste zverejnenom agentúrou AFP maďarský viceprezident FIFA a člen rady Sándor Csányi vyhlásil, že Infantino "stratil dôveru, ktorú som do vás predtým vkladal".
Csányi je miliardár a šéf Maďarského futbalového zväzu (MLSZ). Poukázal na "kontroverzné rozhodnutia" okolo tohtoročných majstrovstiev sveta vrátane snáh Infantina o "vynášanie FIFA súťaží mimo a odovzdávanie ich správy externým subjektom".
"Poslednou kvapkou bolo nečakané prepustenie Kevina Lamoura," uviedol v liste, pričom zdôraznil "vážne nedostatky v profesionálnom úsudku, etických štandardoch a vedení".
Európska futbalová únia (UEFA) zastúpená svoju viceprezidentkou Laurou McAllisterovou tiež vyjadrila znepokojenie nad dopadom Lamourovej výpovede na snahy o zmenu v organizácii. Tieto udalosti stavajú vedenie FIFA do centra pozornosti a vyvolávajú otázky o budúcnosti a transparentnosti správy svetového futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Viceprezident FIFA z Maďarska po prepustení kritika Lamoura stiahol svoju podporu pre Infantina © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z viceprezidentov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) stiahol svoju podporu pre šéfa svetovej futbalovej organizácie Gianniho Infantina. Označil pritom "nečakané prepustenie" kritika Kevina Lamoura za "poslednú kvapku".
Francúz Lamour, ktorý zastával funkciu prevádzkového riaditeľa, sa minulý mesiac skepticky postavil proti plánom FIFA na umožnenie vstupu súkromných investícií do majstrovstiev sveta, čo viedlo k ukončeniu jeho funkcie. V liste zverejnenom agentúrou AFP maďarský viceprezident FIFA a člen rady Sándor Csányi vyhlásil, že Infantino "stratil dôveru, ktorú som do vás predtým vkladal".
Csányi je miliardár a šéf Maďarského futbalového zväzu (MLSZ). Poukázal na "kontroverzné rozhodnutia" okolo tohtoročných majstrovstiev sveta vrátane snáh Infantina o "vynášanie FIFA súťaží mimo a odovzdávanie ich správy externým subjektom".
"Poslednou kvapkou bolo nečakané prepustenie Kevina Lamoura," uviedol v liste, pričom zdôraznil "vážne nedostatky v profesionálnom úsudku, etických štandardoch a vedení".
Európska futbalová únia (UEFA) zastúpená svoju viceprezidentkou Laurou McAllisterovou tiež vyjadrila znepokojenie nad dopadom Lamourovej výpovede na snahy o zmenu v organizácii. Tieto udalosti stavajú vedenie FIFA do centra pozornosti a vyvolávajú otázky o budúcnosti a transparentnosti správy svetového futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Viceprezident FIFA z Maďarska po prepustení kritika Lamoura stiahol svoju podporu pre Infantina © SITA Všetky práva vyhradené.
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