|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Samit na Aljaške opozíciu sklamal: Korčok hovorí o slepej uličke, Remišová prirovnala Trumpa k Ficovi
Tagy: Opozícia Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt samit Smer-SD vojna na Ukrajine
Na samite Trump - Putin na Aljaške sa nepodarilo dosiahnuť ani len prímerie, čo je opakovaným dôkazom nezáujmu
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Na samite Trump – Putin na Aljaške sa nepodarilo dosiahnuť ani len prímerie, čo je opakovaným dôkazom nezáujmu Vladimira Putina o mier. Uviedol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Ako povedal, podľa nateraz známych výstupov, rokovanie prezidentov USA a Ruska neprinieslo žiadne konkrétne kroky k skorému ukončeniu ruskej agresie.
„Ani po tak ústretovom kroku, akým bolo jeho prijatie prezidentom Trumpom na pôde USA, Vladimir Putin nič nemení na svojom odhodlaní pokračovať vo vojne. Z tohto dôvodu by svoj ústretový prístup k Rusku mali zmeniť USA. V opačnom prípade sa ich úsilie dostáva do slepej uličky. Putin chce naďalej vojnu a chce aj zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe,“ uviedol Korčok. Jediné, čo na Putina môže platiť, je podľa neho jednota Európy a USA a maximálna podpora Ukrajiny.
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) z doteraz zverejnených informácií nie je zrejmé, čo presne sa na samite na Aljaške dohodlo. Zatiaľ jediným známym pozitívnym signálom je, že na ďalší summit by mal byť prizvaný aj prezident Ukrajiny, ktorý sa už v pondelok stretne s prezidentom Trumpom v Bielom dome.
"Tiež vítame, že rokovania sú koordinované v transatlantickom priestore na najvyššej úrovni. Bez účasti Ukrajiny nie je ale možné hovoriť o reálnom riešení. Jedine Ukrajina si môže zvoliť vlastnú budúcnosť a rozhodovať o svojom území," uviedlo KDH s tým, že si želá mier na Ukrajine, ktorý bude založený na spravodlivosti a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nie na konšpiráciách.
Hnutie tiež zdôraznilo, že trvalý a spravodlivý mier dosiahneme pomocou bezpečnostných záruk a silnej bezpečnostnej spolupráce, nie kapituláciou Ukrajiny a šírením konšpirácií, ako to robí koalícia.
"KDH presadzuje slovenské záujmy spoluprácou s transatlantickými partnermi - v EÚ a NATO. Je v životnom záujme Slovenska zostať spoľahlivým partnerom našich spojencov, ktorí hľadajú mier cez fakty a spoluprácu – nie cez propagandu a konšpirácie. Lebo patriotizmus, ako ho vidí KDH, je snaha mať na našich hraniciach prosperujúce a suverénne štáty, nie ruský imperializmus, ako by si to možno želala Ficova koalícia," podotklo KDH.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa Spojené štáty americké pod vedením Donalda Trumpa v niečom podobajú na Slovensko pod vedením Roberta Fica - kopa predvolebných sľubov a výsledok žiadny.
Remišová pripomína Trumpe vyhlásenie - „ukončím vojnu do 24 hodín" a poukazuje na to, že na samite na Aljaške Trump nedohodol žiadne zastavenie bojov, žiadne ďalšie stretnutie aj s Ukrajinou a nie sú známe ani žiadne detaily rozhovorov. „Len mnoho komplimentov vojnovému zločincovi Putinovi,“ podotkla. Trump sa podľa Remišovej podobá Ficovi ešte aj v niečom inom - v zbabelosti.
„Podľa slov Trumpa, "Ukrajina sa musí dohodnúť, lebo Rusko je veľmi silná mocnosť a Ukrajina nie je." To znamená, že keď v budúcnosti akákoľvek veľká krajina napadne menšiu - napríklad Slovensko, tak je podľa Trumpa úplne normálne, že malá krajina sa musí vzdať a odovzdať svoje územie. Áno, aj u nás minister obrany Kaliňák hovorí, že sa nemáme brániť, lebo však agresor raz odíde,“ hovorí Remišová, podľa ktorej sa Putin s Trumpom hrá ako mačka s myšou a zatiaľ na fronte vraždí ďalších ukrajinských civilistov.
Zdroj: SITA.sk - Samit na Aljaške opozíciu sklamal: Korčok hovorí o slepej uličke, Remišová prirovnala Trumpa k Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Samit potvrdil Putinov nezáujem o mier
„Ani po tak ústretovom kroku, akým bolo jeho prijatie prezidentom Trumpom na pôde USA, Vladimir Putin nič nemení na svojom odhodlaní pokračovať vo vojne. Z tohto dôvodu by svoj ústretový prístup k Rusku mali zmeniť USA. V opačnom prípade sa ich úsilie dostáva do slepej uličky. Putin chce naďalej vojnu a chce aj zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania v Európe,“ uviedol Korčok. Jediné, čo na Putina môže platiť, je podľa neho jednota Európy a USA a maximálna podpora Ukrajiny.
Účasť Ukrajiny je podľa KDH kľúčová
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) z doteraz zverejnených informácií nie je zrejmé, čo presne sa na samite na Aljaške dohodlo. Zatiaľ jediným známym pozitívnym signálom je, že na ďalší summit by mal byť prizvaný aj prezident Ukrajiny, ktorý sa už v pondelok stretne s prezidentom Trumpom v Bielom dome.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
"Tiež vítame, že rokovania sú koordinované v transatlantickom priestore na najvyššej úrovni. Bez účasti Ukrajiny nie je ale možné hovoriť o reálnom riešení. Jedine Ukrajina si môže zvoliť vlastnú budúcnosť a rozhodovať o svojom území," uviedlo KDH s tým, že si želá mier na Ukrajine, ktorý bude založený na spravodlivosti a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nie na konšpiráciách.
Slovensko musí zostať spoľahlivým partnerom
Hnutie tiež zdôraznilo, že trvalý a spravodlivý mier dosiahneme pomocou bezpečnostných záruk a silnej bezpečnostnej spolupráce, nie kapituláciou Ukrajiny a šírením konšpirácií, ako to robí koalícia.
"KDH presadzuje slovenské záujmy spoluprácou s transatlantickými partnermi - v EÚ a NATO. Je v životnom záujme Slovenska zostať spoľahlivým partnerom našich spojencov, ktorí hľadajú mier cez fakty a spoluprácu – nie cez propagandu a konšpirácie. Lebo patriotizmus, ako ho vidí KDH, je snaha mať na našich hraniciach prosperujúce a suverénne štáty, nie ruský imperializmus, ako by si to možno želala Ficova koalícia," podotklo KDH.
Malé krajiny podľa Trumpa nemajú šancu
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa Spojené štáty americké pod vedením Donalda Trumpa v niečom podobajú na Slovensko pod vedením Roberta Fica - kopa predvolebných sľubov a výsledok žiadny.
Remišová pripomína Trumpe vyhlásenie - „ukončím vojnu do 24 hodín" a poukazuje na to, že na samite na Aljaške Trump nedohodol žiadne zastavenie bojov, žiadne ďalšie stretnutie aj s Ukrajinou a nie sú známe ani žiadne detaily rozhovorov. „Len mnoho komplimentov vojnovému zločincovi Putinovi,“ podotkla. Trump sa podľa Remišovej podobá Ficovi ešte aj v niečom inom - v zbabelosti.
„Podľa slov Trumpa, "Ukrajina sa musí dohodnúť, lebo Rusko je veľmi silná mocnosť a Ukrajina nie je." To znamená, že keď v budúcnosti akákoľvek veľká krajina napadne menšiu - napríklad Slovensko, tak je podľa Trumpa úplne normálne, že malá krajina sa musí vzdať a odovzdať svoje územie. Áno, aj u nás minister obrany Kaliňák hovorí, že sa nemáme brániť, lebo však agresor raz odíde,“ hovorí Remišová, podľa ktorej sa Putin s Trumpom hrá ako mačka s myšou a zatiaľ na fronte vraždí ďalších ukrajinských civilistov.
Zdroj: SITA.sk - Samit na Aljaške opozíciu sklamal: Korčok hovorí o slepej uličke, Remišová prirovnala Trumpa k Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opozícia Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt samit Smer-SD vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico: Samit na Aljaške „vymazal“ jediný povinný názor na vojnu. Riešením je dialóg a nie sankcie, tvrdí – VIDEO
Fico: Samit na Aljaške „vymazal“ jediný povinný názor na vojnu. Riešením je dialóg a nie sankcie, tvrdí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc
Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc