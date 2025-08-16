|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|
16. augusta 2025
Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc
Podľa údajov spoločnosti Upgates pribudlo na slovenskom trhu za prvý polrok približne 700 nových elektronických obchodov. Celkový počet aktívnych e-shopov sa odhaduje na 16-tisíc. Až 60 % ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Podľa údajov spoločnosti Upgates pribudlo na slovenskom trhu za prvý polrok približne 700 nových elektronických obchodov. Celkový počet aktívnych e-shopov sa odhaduje na 16-tisíc. Až 60 % nových projektov zakladajú ľudia s predchádzajúcimi skúsenosťami v e-commerce a 60 % z nich podľa vyjadrení firmy zvládne prvý rok podnikania.
„Približne 15 % slovenských e-shopov skončí už počas prvého polroka a len 60 % novovzniknutých elektronických obchodov zvládne prvý rok,“ povedal Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Dodáva, že ak e-shop prežije prvý rok, vytvorí si dobrý základ pre dlhodobé podnikanie. Medzi najpopulárnejšie kategórie nových e-shopov patria móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby, ako aj potraviny a nápoje. Tieto kategórie sú obľúbené pre nízku bariéru vstupu, širokú cieľovú skupinu a možnosť vybudovania silnej značky.
Pre úspech nového e-shopu je podľa Benatzkeho kľúčová ponuka originálneho tovaru, ideálne vlastnej značky alebo produktov, ktoré nie sú bežne dostupné. „Veľmi dobre pre tento účel fungujú sociálne siete a influenceri, ktorí pomáhajú budovať značku a komunitu zákazníkov,“ uvádza Benatzky. Trh e-commerce sa podľa dát spoločnosti Upgates prirodzene obnovuje, pričom ročne sa obmení približne 10 % e-shopov. Časť zaniká a časť vzniká.
Zdroj: SITA.sk - Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.
