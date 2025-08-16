|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Fico: Samit na Aljaške „vymazal“ jediný povinný názor na vojnu. Riešením je dialóg a nie sankcie, tvrdí – VIDEO
Tagy: Americký exprezident bývalý americký prezident Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Smer-SD vojna na Ukrajine
Na stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina bolo najpodstatnejšie samotné stretnutie. Uviedol to ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Na stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina bolo najpodstatnejšie samotné stretnutie. Uviedol to predseda vlády Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. „Politici sa totiž musia stretávať a prejavovať vzájomný rešpekt, rozprávať sa a snažiť sa pochopiť jeden druhého. Aljašský samit splnil v tomto duchu niekoľko základných úloh,“ povedal Fico.
Ako konkretizoval, samit podľa neho odmietol čierno-biely pohľad na vojenský konflikt na Ukrajine a akoby vygumoval jediný povinný názor na vojnu, ktorý dôsledne presadzovala administratíva predošlého prezidenta USA Joea Bidena a ktorý naďalej presadzuje skupina silných hráčov v Európskej únii.
„Vojna na Ukrajine má svoje historické korene a musíme rovnocenne hovoriť o bezpečnostných zárukách tak pre Ukrajinu, ako aj pre Ruskú federáciu,“ vyhlásil Fico. Samit podľa neho nastavil zrkadlo tým európskym lídrom, ale aj predstaviteľom slovenskej opozície, ktorí si želajú novú železnú oponu medzi Európou a Ruskom. „Cesta nevedie cez osočovanie ruského politického vedenia a sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory,“ povedal premiér.
Stretnutie Trumpa s Putinom zároveň podľa neho oficiálne spustilo štandardizáciu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. „My v Smere-SD dlhodobo hovoríme o potrebe štandardizovať vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou,“ dodal. Trump tiež podľa Fica potvrdil, že na svetové záležitosti nazerá cez čistý americký pragmatizmus a podporu vlastných amerických záujmov.
„Fakt, že európske krajiny idú kupovať drahé americké zbrane, aby ich potom darovali Ukrajine na pokračovanie vojny, hovorí sám za seba,“ myslí si premiér. Ako dodal, prezidenti spustili na Aljaške životne dôležitý proces, ktorý je zároveň veľkou pascou pre EÚ.
„Najbližšie dni ukážu, či veľkí hráči v únii tento proces podporia a budú viesť ukrajinský konflikt k rýchlemu koncu, alebo bude pokračovať neúspešná európska stratégia pokúsiť sa oslabiť Rusko cez tento konflikt všemožnou, dokonca až neuveriteľnou finančnou, politickou či vojenskou pomocou Kyjevu,“ poznamenal.
V závere videa Fico avizoval bilaterálne stretnutie s čínskym prezidentom, ktoré sa uskutoční 3. septembra v Pekingu pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny.
K samitu Trump – Putin sa vyjadril aj predseda Národnej rady SR Richard Raši. „Pozorne sledujem výsledky samitu prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ktorý sa uskutočnil včera (v piatok 15. augusta, pozn. SITA) na Aljaške. Každý krok smerom k mierovému riešeniu vojny na Ukrajine považujem za dôležitý. Pozitívne hodnotím aj to, že prezident Trump po skončení stretnutia informoval o jeho priebehu prezidenta Zelenského, ako aj svojich európskych spojencov,“ zhodnotil Raši.
Dodal, že zachovanie rovnováhy v komunikácii je kľúčové pre hľadanie spravodlivého a udržateľného riešenia. Ďalší vývoj bude pozorne sledovať a verí, že diplomatické úsilie sa pretaví do konkrétnych krokov smerujúcich k ukončeniu agresie a obnoveniu trvalého mieru.
Zdroj: SITA.sk - Fico: Samit na Aljaške „vymazal“ jediný povinný názor na vojnu. Riešením je dialóg a nie sankcie, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
