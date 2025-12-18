Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Vládny špeciál

Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra ...



Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.

Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli


"Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z preventívnych bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzemnené a čakáme na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená," uviedol rezort vnútra.

Špeciálom do Bruselu cestoval predseda vlády Robert Fico na samit Európskej únie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Vládny špeciál
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
<< predchádzajúci článok
V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 