|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sláva, Slávka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. decembra 2025
Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO
Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra ...
Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Vládny špeciál Airbus A319 poškodil na letisku v Bruseli pozemný personál. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.
"Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z preventívnych bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzemnené a čakáme na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená," uviedol rezort vnútra.
Špeciálom do Bruselu cestoval predseda vlády Robert Fico na samit Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z preventívnych bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzemnené a čakáme na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená," uviedol rezort vnútra.
Špeciálom do Bruselu cestoval predseda vlády Robert Fico na samit Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Vládny špeciál zostal na letisku v Bruseli poškodený, Fico ním letel na samit Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
Samit v Bruseli sa pre Fica nezačal dobre, rozbilo sa lietadlo a na protest neprišiel srbský prezident
<< predchádzajúci článok
V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie
V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie