Samosprávne kraje zvládli očkovanie na výbornú, Viskupič však vidí ešte miesto pre zlepšenie

aktualizované 10. júna, 17:11



10.6.2021 (Webnoviny.sk) -Samosprávne kraje zvládli veľmi dobre úlohu v súvislosti so zabezpečením veľkokapacitného či hromadného očkovania, ktorá bola na nich delegovaná z týždňa na týždeň. Uviedol to vo štvrtok 10. júna na tlačovom brífingu po skončení zasadnutia Združenia samosprávnych krajov (SK8) v podtatranskej obci Ždiar jeho predseda Jozef Viskupič , zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja.Podľa jeho slov vznikla pod gesciou zdravotníckych odborov jednotlivých samosprávnych krajov unikátna infraštruktúra. „Od februára očkujeme na vysokej profesionálnej úrovní za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení,“ poznamenal. Zároveň vyzdvihol aj úlohu výjazdového očkovania, poukázal však aj na potrebu zefektívniť túto službu.Podľa Viskupiča mali byť samosprávne kraje pôvodne len doplnkovým nástrojom veľkokapacitného očkovania, v súčasnosti však prostredníctvom veľkokapacitných centier plnia podstatnú časť očkovacej stratégie a plánu štátu. Naznačil však aj potrebu zjednotiť službu výjazdových očkovaní.„Každý kraj má svoje vlastné špecifiká a myslím si, že niektoré ju zabezpečujú vo väčšom a niektoré ešte vôbec, ale chceli by sme to zjednotiť,“ povedal.Tie sú podľa neho veľkou pomocou pre imobilných ľudí či tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť na očkovaní v nemocnici, poliklinike alebo vo veľkokapacitnom centre. Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského sa mobilné očkovacie jednotky stretli s veľkým ohlasom zvlášť u ľudí, ktorí žijú v odľahlých mestách a obciach.Majerský je tiež presvedčený o tom, že samosprávne kraje dokázali pri veľkokapacitnom očkovaní plnohodnotne zastúpiť štát. V Prešovskom kraji sa takýmto spôsobom podľa jeho slov podarilo zaočkovať 125-tisíc ľudí.„13. júna začíname očkovať vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Bardejove aj Sputnikom, keďže o túto vakcínu je na území, zvlášť východného Slovenska, záujem,“ uviedol. Zatiaľ však nevedel povedať, koľko ľudí bude v nedeľu zaočkovaných. Presnejšie počty bude mať župa v piatok 11. júna.Predsedovia samosprávnych krajov chceli problémy v súvislosti s očkovaním prebrať aj so samotným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským , ktorý bol na pracovné stretnutie pozvaný. Zo zdravotných dôvodov sa však na ňom napokon nezúčastnil.