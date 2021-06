Slovensko sa plánuje uchádzať o členstvo vo Výkonnej rade UNESCO

Slovensko sa bude uchádzať o členstvo vo Výkonnej rade Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na roky 2023 až 2027.

Počas dnešného rokovania s námestníkom generálnej riaditeľky UNESCO Xing Qu v Paríži to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) -„Slovensko by sa tak v prípade zvolenia stalo jednou z 58 krajín, ktoré dohliadajú nad chodom organizácie a určujú smerovanie jej programov a priorít,“ povedal Korčok.Pri svojej prvej návšteve v UNESCO tiež pripomenul kandidatúru Slovenska do Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, do fungovania ktorého sa Slovensko aj v súčasnosti aktívne zapája na odbornej úrovni. Slovensko sa uchádza o členstvo v prestížnom medzivládnom výbore na roky 2022 až 2026.Rokovanie ministra Korčoka v sídle UNESCO sa uskutočnilo v rámci dvojdennej návštevy Paríža spojenej s otvorením podujatia „Mesiac slovenskej kultúry vo Francúzsku: Bratislava – Paríž – Košice – Marseille“.Pri tejto príležitosti šéf slovenskej diplomacie slávnostne otvoril koncert skupiny Janoska Ensemble v kostole Madeleine v centre Paríža a v sídle UNESCO inauguroval výstavu diel slovenských študentov z Akadémie umení v Banskej Bystrici, z Technickej univerzity v Košiciach a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.Výkonná rada UNESCO je hlavným rozhodovacím orgánom organizácie, ktorá má vo svojom mandáte aktuálne témy, akými sú podpora vedy, výskumu a inovácií, ochrana biodiverzity, globálne vzdelávanie, ľudské práva, sloboda tlače a bezpečnosť novinárov, etika umelej inteligencie či ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.