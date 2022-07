Ruskú novinárku Ovsiannikovovú, ktorá protestovala v živom vysielaní, zadržali

Ruská polícia zadržala v nedeľu novinárku Marinu Ovsiannikovovú, ktorá v marci protestovala proti ruskému vpádu na Ukrajinu narušením živého vysielania ruskej štátnej televízie. Oznámil to jej právnik Dmitrij Zachvatov. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá o tom informovala v noci na pondelok.





Novinárku Ovsiannikovovú krátko po zadržaní prepustili

"Marinu zadržali. Nemáme nijaké informácie o tom, kde sa nachádza," uvádza sa na novinárkinom oficiálnom účte na sociálnej sieti Telegram.K tomuto príspevku bolo zverejnených aj niekoľko fotografií, na ktorých možno vidieť, ako dvaja príslušníci polície odvádzajú Ovsiannikovovú do bielej dodávky. Policajti ju údajne zastavili počas bicyklovania.K zadržaniu Ovsiannikovovej prišlo len niekoľko dní po tom, čo táto 44-ročná novinárka osamote protestovala v blízkosti Kremľa, pričom držala plagát s textom, v ktorom kritizovala ruský vpád na Ukrajinu i prezidenta Vladimira Putina.Informáciu o zadržaní novinárky neskôr pre ruské médiá potvrdil i jej právnik Dmitrij Zachvatov. "Predpokladám, že to súvisí s jedným z jej protestných prejavov," uviedol Zachvatov.V piatok Ovsiannikovová zverejnila fotografie, na ktorých protestuje pred Kremľom s plagátom, na ktorom odsudzuje umieranie detí a označuje Putina za "zabijaka". Za podobné vyhlásenia pritom môže byť stíhaná v súvislosti s porušením zákona, ktorý zakazuje zverejňovanie "nepravdivých informácií" o ruskej armáde a jej hanobenie, vysvetľuje AFP.Ovsiannikovová sa stala známou po tom, čo v marci v živom vysielaní ruskej štátnej televízie protestovala proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Po tomto incidente bola nakrátko zadržaná a následne prepustená s pokutou. Ovsiannikovová po prepustení strávila nejaký čas v zahraničí, kde krátko pracovala aj pre nemecký denník Die Welt. Začiatkom júla však oznámila, že sa vracia do Ruska, aby vyriešila spor o opatrovníctvo svojich detí.Ruská polícia prepustila novinárku Marinu Ovsiannikovovú krátko jej po nedeľňajšom zadržaní. Vyplýva to z príspevkov zverejnených na jej účtoch na sociálnych sieťach. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v noci na pondelok."Marinu zadržali," uvádzalo sa v príspevku zverejnenom v nedeľu večer na novinárkinom účte na Telegrame. Informáciu o jej zadržaní následne potvrdil i jej právnik Dmitrij Zachvatov.Krátko nato zverejnila zadržaná novinárka fotografie z prechádzky so svojimi psami, ku ktorým napísala: "Išla som na prechádzku so psami. Hneď, ako som vyšla za bránu, ku mne prišli ľudia v uniformách,". Ovsiannikovová zároveň uviedla, že v čase zverejnenia príspevku sa nachádzala na policajnej stanici v Moskve.O niekoľko hodín neskôr napísala novinárka v príspevku zverejnenom na Facebooku, že ju prepustili. "Som doma, všetko je v poriadku... Teraz už viem, že keď idem von, je lepšie si so sebou pre istotu vziať aj doklady a kufor," uviedla Ovsiannikovová.Novinárku zadržali len niekoľko dní po tom, čo osamote protestovala v blízkosti Kremľa a v rukách držala plagát s textom, v ktorom kritizovala ruský vpád na Ukrajinu i prezidenta Vladimira Putina.