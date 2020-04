Samosprávy čelia pre Covid-19 výpadkom financií i ďalším problémom, Tréger hovorí aj obavách z budúcnosti

Problémy s komunálnym odpadom

Samosprávy zaznamenali výpadky z príjmov

Nárast výdavkov za rúška a dezinfekcie

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Problémy samospráv, ktoré sa objavujú počas pandémie koronavírusu, majú dve hlavné príčiny – operatívne zvládanie mimoriadnej situácie a neistotu financovania samospráv do budúcnosti. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.Zastavenie ekonomiky podľa Trégera spôsobilo problémy pri investíciách v rámci eurofondov, napríklad pri budovaní školských zariadení či zatepľovaní budov. Preto sa mnohé samosprávy dostali do časového sklzu pri dokončení vynaložených investícií hradených z eurofondov alebo z vlastných zdrojov.Predseda ZMOS-u uviedol, že okrem finančných problémov priniesla pandémia mestám a obciam aj problémy v oblasti odpadového hospodárstva.Obyvatelia ostávajú doma, čo zvyšuje množstvo komunálneho odpadu, teda aj cyklickosť zvozu, zberu, likvidácie a uloženia odpadov, čo sa premieta do zvyšovania ekonomických nákladov samospráv.Dočasné uzatvorenie zberných dvorov a zastavenie aktivačných prác zároveň zvýšilo riziko zakladania čiernych skládok obyvateľmi. Ich odstraňovanie je pritom finančne náročné.„Sledujeme aj výpadky z vlastných príjmov, napríklad z prenájmu priestorov, budov určených na kultúru či prenájmu športovísk. Rovnako v komunálnych podnikoch, ktoré na čas obmedzili svoju prevádzku. Dopravné podniky veľkých miest zmenili režim jázd. Samosprávy pristupujú k vypínaniu verejného osvetlenia, ktoré donedávna celú noc svietilo v 90 percentách miest a obcí. Samosprávy celkovo pristupujú k obmedzovaniu rozsahu verejných služieb,“ povedal Branislav Tréger.Okrem skrátenia bežného režimu stránkových dní na úradoch a obmedzenia prevádzky sociálnych zariadení Tréger v súvislosti s koronavírusom eviduje aj postupný nárast výdavkov samospráv na financovanie distribúcie rúšok, dezinfekciu priestranstiev, budov a zariadení, distribúciu jedál, potravín a liekov ohrozeným skupinám.„Hlavne v obciach sme videli, ako sa úrady na určitý moment zmenili na krajčírske dielne, v ktorých starostovia aj zamestnanci šili rúška,“ uviedol Tréger.Predseda ZMOS-u dodáva, že samosprávy sú pod tlakom neistoty ďalšieho ekonomického vývoja. Preto v súčasnosti zavádzajú úsporné opatrenia a obmedzujú svoje investičné zámery.ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 95 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.