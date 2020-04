Sociálna poisťovňa s vyplatením nemocenských dávok za marec nemešká, upozorňuje na dvojmesačnú lehotu

Situácia je komplikovaná

Poisťovňa vyplatila 430-tisíc žiadostí

O financie nie je núdza

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa sa ohradzuje voči tvrdeniu, že mešká s výplatou marcových dávok pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) a PN-iek. "S výplatami dávok za marec nemešká, zo zákona má 60-dňovú lehotu na výplatu každej dávky. Ak pandemické dávky začali platiť od 12. marca, z uvedeného vyplýva, že Sociálna poisťovňa má termín na ich výplatu do 12. mája," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder.Poukazuje na to, že situácia v tomto období je zložitá aj v Sociálnej poisťovni. "Asi 25 percent jej pracovníkov je na dočasnej PN alebo s deťmi na OČR. Napriek tomu sa pracovníci Sociálnej poisťovne, ktorí si uvedomujú zložitú finančnú situáciu poistencov, snažia vyplatiť tieto dávky čo najskôr, ešte pred uvedeným termínom," tvrdí hovorca.V nadčasoch zamestnanci poisťovne pracujú aj cez víkendy, takisto pracovali cez Veľkú noc."Do dnešného dňa, teda na konci mesiaca, vyplatili z celkových prijatých asi 320-tisíc žiadostí (pandemických aj nepandemických) až 300-tisíc dávok," povedal Višváder.V priemernom mesiaci sa pritom vyplatí asi 190-tisíc dávok nemocenského poistenia. Sociálna poisťovňa tak vyplatila za apríl o 110-tisíc dávok viac ako v bežných mesiacoch."Okrem dvoch hlavných termínov (15. a 27. deň v mesiaci) vyplácajú dávky jednotlivé pobočky častejšie, aj v týchto dňoch v mimoriadnych výplatných termínoch," uviedol hovorca poisťovne.Ak sa vyskytnú prípady, kedy dávka ešte nebola vyplatená, Sociálna poisťovňa prosí poistencov o porozumenie a ubezpečuje všetkých, že výplata bude zrealizovaná v najbližších dňoch.Sociálna poisťovňa má dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ich žiadostí a ich oprávnené nároky budú uspokojené aj spätne v plnej výške."Súčasne však Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že má asi 20-tisíc žiadostí, kde neboli žiadosti/formuláre vyplnené správne a treba ich došetriť. Takisto je veľa žiadostí, ku ktorým žiadatelia neposlali čestné vyhlásenie, ktoré je zákonnou podmienkou pre výplatu a bez neho nie je možné dávku vyplatiť," tvrdí Višváder.Takéto prípady podľa neho musia pracovníci Sociálnej poisťovne manuálne došetrovať v osobnom kontakte so žiadateľom.