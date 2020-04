I. Matovič: Priority v PVV sú spoločným záväzkom koalície

Priority v programovom vyhlásení vlády (PVV) sú spoločným záväzkom celej koalície. Jeho odsúhlasením v pléne Národnej rady (NR) SR sa k jeho napĺňaniu prihlásili aj poslanci. Po vyslovení dôvery vláde to skonštatoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa poďakoval za dôveru a za podporu poslancov naprieč politickým spektrom pri zákonoch na riešenie krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v skrátenom legislatívnom konaní.





Matovič deklaroval, že všetko v PVV je spoločným záväzkom koalície a že hnutie OĽaNO sa bude správať ku všetkým prioritám rovnako. "Dnešným hlasovaním sa zároveň aj každý poslanec prihlásil k prioritám programu," podotkol s tým, že do budúcna sa od nich bude očakávať podpora zákonov, ktoré vzídu zo záväzkov vo vládnom programe."Chceme Slovensko zmeniť na krajinu, kde sa bude dobre žiť. Nielen zbohatlíkom, ale každému občanovi, ktorý sa správa k republike ako občan, nie ako človek, ktorý ju chce podvádzať a žiť na jej úkor," uviedol premiér s tým, že prioritami vlády bude starať sa o ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť sami.Šéf parlamentu ocenil, že sa do vládneho programu dostali priority hnutia Sme rodina. "Výstavba bytov, exekučná amnestia, zrušenie doplatkov za lieky a veľmi veľa ďalších sociálnych opatrení, ktoré bude vláda aplikovať najbližšie štyri roky," priblížil priority šéf parlamentu.Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) považuje vyslovenie dôvery vláde za veľký záväzok, že budú krajinu spravovať čestne. Chce, aby sa každému občanovi na Slovensku dobre žilo a aby mal rovnaké príležitosti. Rovnako uvítala, že strana Za ľudí presadila do vládneho programu protikorupčné i regionálne priority a má mandát na spravovanie eurofondov. "Máme mandát na upratanie v eurofondoch a informatizácii, aby neboli synonymom obrovskej čiernej diery, kde sa strácajú peniaze," skonštatovala.Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík skonštatoval, že koronakríza ovplynila životy ľudí aj veľké nasadenie vlády v práci. Dodal, že vyslovením dôvery kabinetu sú splnené všetky predpoklady na to, aby mohli rovnakým tempom pokračovať v napĺňaní toho, čo je v PVV. "Aby bola naša krajina o štyri roky v citeľne lepšom stave, aby sme ju odovzdávali omnoho lepšiu a krajšiu, ako sme ju prevzali. O toto sa budeme snažiť každý svojim spôsobom," uviedol. Deklaroval spoločný cieľ s koaličnými partnermi.