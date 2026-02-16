Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16. februára 2026

16. februára 2026

Zomrel prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy Róbert Botoš – FOTO


Zomrel prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy Róbert Botoš. Na sociálnej sieti o tom informovalo Združenie obcí Jekhethane. "Jeho odchod nás všetkých hlboko zasiahol. ...



16.2.2026 (SITA.sk) - Zomrel prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy Róbert Botoš. Na sociálnej sieti o tom informovalo Združenie obcí Jekhethane. "Jeho odchod nás všetkých hlboko zasiahol. Róbert Botoš bol výraznou osobnosťou, ktorá zanechala stopu nielen vo svojej komunite, ale aj v srdciach mnohých ľudí. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, príbuzným a blízkym. Odpočívaj v pokoji, Róbert," napísali.


K Botošovmu úmrtiu sa na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý poslanec Otto Brixi. "Pred chvíľou zomrel Róbert Botoš, prvý Košický posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy. Poznal som ho 20 rokov, naše, žiaľ, posledné stretnutie bolo pred par dňami," napísal v nedeľu 15. februára vo večerných hodinách.

Zareagoval aj starosta mestskej časti Košice-Staré mesto Igor Petrovčík. "Moje stretnutia s tebou boli vždy príjemné a nezabudnuteľné. Róbert Botoš prvý Košický posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy nás dnes bohužiaľ navždy opustil vo veku 54 rokov," uviedol.

Sústrasť pozostalým vyjadril aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. "S ľútosťou a zármutkom sme prijali správu o úmrtí Róberta Botoša, úradujúceho rómskeho kráľa," uviedli.

Ako vyplýva z dostupných informácií, Botoša korunovali v košickom Dome umenia na jar v roku 2014. Za kráľa bol zvolený krátko predtým predstaviteľmi mimovládnych rómskych organizácií a vajdami z ôsmich krajov. Korunu mu na hlavu položil predošlý rómsky kráľ, Jendo zo Senca. Na korunovácii sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia, išlo o prvú takúto udalosť v dejinách Slovenska. Rómsky kráľ prijal meno Róbert I.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy Róbert Botoš – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

