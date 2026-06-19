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19. júna 2026
Samosprávy žiadajú väčší vplyv na eurofondy, upozorňujú aj na financovanie sociálnych služieb – FOTO
Tagy: Dlhová brzda Eurofondy Finančný príspevok predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Samosprávy Sociálne služby trnavský župan verejné služby
Diskutovali aj o problémoch súvisiacich s platným ústavným zákonom o takzvanej dlhovej brzde. Zhromaždenie
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19.6.2026 (SITA.sk) - Diskutovali aj o problémoch súvisiacich s platným ústavným zákonom o takzvanej dlhovej brzde.
Zhromaždenie združenia samosprávnych krajov SK8 sa vo štvrtok zišlo v Čachticiach, kde rokovanie hostil trenčiansky župan Jaroslav Baška. Predsedovia krajov diskutovali o viacerých aktuálnych otázkach, medzi ktoré patrili príprava budúceho eurofondového obdobia, problematika dlhovej brzdy, cenová regulácia autobusových staníc a rastúce náklady v sociálnej oblasti.
Hlavným bodom rokovania bola príprava Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) pre roky 2028 – 2034, ktorý určuje využitie eurofondov na Slovensku po roku 2027. Župani zdôraznili potrebu silnejšieho zapojenia samosprávnych krajov pri nastavovaní priorít. „Rovnocenné zastúpenie krajov v platforme pri príprave nového programového obdobia je dôležitým krokom, no rovnako dôležité bude rešpektovať princíp participácie tak, aby sa ich návrhy a priority premietli aj do konečnej podoby Národného a regionálneho partnerského plánu,“ uviedol predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.
Diskutovali aj o problémoch súvisiacich s platným ústavným zákonom o takzvanej dlhovej brzde. Súčasné pravidlá sťažujú samosprávnym krajom zostavovanie realistických rozpočtov na zabezpečenie základných verejných služieb. Podľa predsedu SK8 tieto komplikácie vyvolávajú situáciu, keď samosprávy musia voliť medzi zostavením nereálneho rozpočtu a porušením ústavného zákona. „Žiadame zmenu ústavného zákona tak, aby sa pravidlá dlhovej brzdy na samosprávy nevzťahovali,“ zdôraznil Viskupič.
Témou bola aj cenová regulácia vstupov na autobusové stanice. Aj keď už kraje majú túto kompetenciu, narazili na legislatívne nejasnosti a medzery, chýba totiž definícia minimálnych štandardov autobusových staníc a nástroje na reguláciu neprimeraných cien za vstupy, najmä na staniciach s nízkym štandardom služieb.
Podpredseda SK8 a predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška upozornil, že bez jasných pravidiel nie je možné účinne chrániť verejné financie a zabezpečiť férové podmienky pre dopravcov. „Z toho dôvodu budeme žiadať ministerstvo financií nastaviť jednotný metodický rámec cenovej regulácie. Naším cieľom je zlepšiť podmienky pre cestujúcich,“ dodal Baška.
Na rokovaní nechýbala ani problematika sociálnych služieb. Župy reagovali na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výraznom zvýšení finančného príspevku na prevádzku zariadení neverejných poskytovateľov sociálnych služieb od roku 2027, s navrhovaným medziročným nárastom príspevkov o 7 až 25 percent.
Predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová vyjadrila obavy zo zvýšeného tlaku na župné rozpočty bez adekvátneho navýšenia zdrojov. „Kraje si v takejto miere nemôžu dovoliť zvyšovať zdroje ani pre vlastné župné organizácie. Žiadame preto ministerstvo práce, aby sa opätovne začalo zaoberať spravodlivým financovaním sociálnych služieb,“ priblížila Jurinová.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy žiadajú väčší vplyv na eurofondy, upozorňujú aj na financovanie sociálnych služieb – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zhromaždenie združenia samosprávnych krajov SK8 sa vo štvrtok zišlo v Čachticiach, kde rokovanie hostil trenčiansky župan Jaroslav Baška. Predsedovia krajov diskutovali o viacerých aktuálnych otázkach, medzi ktoré patrili príprava budúceho eurofondového obdobia, problematika dlhovej brzdy, cenová regulácia autobusových staníc a rastúce náklady v sociálnej oblasti.
Nastavovanie priorít
Hlavným bodom rokovania bola príprava Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) pre roky 2028 – 2034, ktorý určuje využitie eurofondov na Slovensku po roku 2027. Župani zdôraznili potrebu silnejšieho zapojenia samosprávnych krajov pri nastavovaní priorít. „Rovnocenné zastúpenie krajov v platforme pri príprave nového programového obdobia je dôležitým krokom, no rovnako dôležité bude rešpektovať princíp participácie tak, aby sa ich návrhy a priority premietli aj do konečnej podoby Národného a regionálneho partnerského plánu,“ uviedol predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.
Diskutovali aj o problémoch súvisiacich s platným ústavným zákonom o takzvanej dlhovej brzde. Súčasné pravidlá sťažujú samosprávnym krajom zostavovanie realistických rozpočtov na zabezpečenie základných verejných služieb. Podľa predsedu SK8 tieto komplikácie vyvolávajú situáciu, keď samosprávy musia voliť medzi zostavením nereálneho rozpočtu a porušením ústavného zákona. „Žiadame zmenu ústavného zákona tak, aby sa pravidlá dlhovej brzdy na samosprávy nevzťahovali,“ zdôraznil Viskupič.
Podmienky pre dopravcov
Témou bola aj cenová regulácia vstupov na autobusové stanice. Aj keď už kraje majú túto kompetenciu, narazili na legislatívne nejasnosti a medzery, chýba totiž definícia minimálnych štandardov autobusových staníc a nástroje na reguláciu neprimeraných cien za vstupy, najmä na staniciach s nízkym štandardom služieb.
Podpredseda SK8 a predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška upozornil, že bez jasných pravidiel nie je možné účinne chrániť verejné financie a zabezpečiť férové podmienky pre dopravcov. „Z toho dôvodu budeme žiadať ministerstvo financií nastaviť jednotný metodický rámec cenovej regulácie. Naším cieľom je zlepšiť podmienky pre cestujúcich,“ dodal Baška.
Na rokovaní nechýbala ani problematika sociálnych služieb. Župy reagovali na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výraznom zvýšení finančného príspevku na prevádzku zariadení neverejných poskytovateľov sociálnych služieb od roku 2027, s navrhovaným medziročným nárastom príspevkov o 7 až 25 percent.
Predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová vyjadrila obavy zo zvýšeného tlaku na župné rozpočty bez adekvátneho navýšenia zdrojov. „Kraje si v takejto miere nemôžu dovoliť zvyšovať zdroje ani pre vlastné župné organizácie. Žiadame preto ministerstvo práce, aby sa opätovne začalo zaoberať spravodlivým financovaním sociálnych služieb,“ priblížila Jurinová.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy žiadajú väčší vplyv na eurofondy, upozorňujú aj na financovanie sociálnych služieb – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dlhová brzda Eurofondy Finančný príspevok predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Samosprávy Sociálne služby trnavský župan verejné služby
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