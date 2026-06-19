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Tvoj letný drink prezradí viac, než si myslíš. Nájdi spritz, ktorý ťa vystihuje


Tagy: drink PR Spritz

Niektoré letné momenty si pamätáme pre miesta. Iné pre ľudí. A niektoré pre atmosféru, ktorú je ťažké opísať, ale okamžite ju spoznáme. Je to ten pocit, keď sa po horúcom dni usadíš na ...



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peterstas_photo_0095 676x450 19.6.2026 (SITA.sk) - Niektoré letné momenty si pamätáme pre miesta. Iné pre ľudí. A niektoré pre atmosféru, ktorú je ťažké opísať, ale okamžite ju spoznáme.


Je to ten pocit, keď sa po horúcom dni usadíš na terase, slnko pomaly zapadá a pred tebou stojí dokonale vychladený, ľahký a svieži drink, ktorý k letu jednoducho patrí. Nikto sa nikam neponáhľa, rozhovory plynú prirodzene a zrazu máš pocit, že presne takto by malo vyzerať leto.

Taliani majú pre tieto chvíle vlastné slovo – aperitivo. Nie je to len drink pred večerou. Je to každodenný rituál, ktorý oslavuje všetko, čo máme na lete radi. Priateľov, dobré jedlo, spontánne stretnutia aj schopnosť na chvíľu vypnúť a užívať si prítomný okamih.

Práve z tejto tradície vznikol aj spritz – ikonický letný nízkoalkoholický drink, ktorý si za posledné roky získal popularitu po celom svete. Je ľahký, osviežujúci a dokonale vystihuje bezstarostnú atmosféru dlhých letných večerov. Zároveň však nie je len jeden. Každý spritz má svoj vlastný charakter, štýl a energiu.

Tak ako ľudia.

Niekto sa cíti najlepšie v centre diania a vždy vie vytvoriť dobrú náladu. Niekto miluje objavovanie nových chutí, miest a zážitkov. Iný si potrpí na eleganciu a výrazný charakter. A čoraz viac ľudí si dnes vyberá nealkoholické alternatívy, pretože si chcú užiť aperitivo moment presne podľa seba.

Aký je tvoj letný štýl? Si verný klasikám alebo rád skúšaš nové veci? Vyberáš si spontánnosť, eleganciu alebo pohodu bez kompromisov?

Odpovedz na niekoľko otázok a objav spritz, ktorý najlepšie ladí s tvojou letnou náladou.

1. Ako vyzerá tvoj ideálny letný deň?

A) Prechádzka mestom a stretnutie s priateľmi.
B) Objavovanie nových miest a spontánne zážitky.
C) Štýlová večera alebo rooftop párty.
D) Piknik, bicykel alebo oddych v prírode.

2. Ktorú letnú destináciu by si si vybral/a?

A) Benátky
B) Bali
C) Miláno
D) Amalfi

3. Akú hudbu si pustíš počas leta?

A) Overené letné hity.
B) Exotické beaty a novinky.
C) Jazz, indie alebo niečo s charakterom.
D) Chill playlist na relax.

4. Tvoja letná energia je:

A) Spoločenská a optimistická.
B) Hravá a spontánna.
C) Sebavedomá a odvážna.
D) Vyrovnaná a pohodová.

5. Na párty si ten človek, ktorý...

A) Pozná každého a spája ľudí.
B) Roztancuje celý parket a prinesie najviac energie a zábavy.
C) Si sofistikovane vychutnáva atmosféru.
D) Si užije atmosféru bez potreby byť v centre diania.

Výsledky:


Najviac A: APEROL SPRITZ - Ikonický, osviežujúci a horkosladký. Najobľúbenejší taliansky spritz.
Si človek, ktorý si leto užíva naplno a vie, že niektoré klasiky nikdy nesklamú. Si uvoľnený, spoločenský a najlepšie sa cítiš v dobrej partii ľudí. Máš rád overené veci a keď si máš vybrať, často stavíš na istotu. Tvoja energia je však nákazlivá a práve preto prirodzene priťahuješ svoje okolie a ľudia sa v tvojej spoločnosti cítia dobre.

A ako si Aperol Spritz pripravíš?


Do väčšieho pohára na stopke vlož kocky ľadu a pridaj:

  • 3 diely prosecco

  • 2 diely Aperol

  • 1 diel sóda

  • Ozdob plátkom pomaranča


Najviac B: SARTI SPRITZ – Osviežujúci, exotický a šťavnatý. Perfektný pre milovníkov ovocných chutí.
Si spontánny a hravý typ človeka, ktorý miluje všetko, čo je nové, nečakané a trochu exotické. Leto je pre teba obdobím zážitkov, objavovania a vystupovania z rutiny. Neustále ťa lákajú nové chute, miesta aj ľudia a do každej situácie prinášaš ľahkosť, energiu a dobrú náladu. Si zvedavý, otvorený novým skúsenostiam a vždy pripravený vydať sa za ďalším dobrodružstvom.

A ako si Sarti Spritz pripravíš?


Do väčšieho pohára na stopke vlož kocky ľadu a pridaj:

  • 3 diely prosecco

  • 2 diely Sarti Rosa

  • 1 diel sóda

  • Ozdob plátkom limetky


Najviac C: CAMPARI SPRITZ - Intenzívny, elegantný a príjemne horkastý. Sofistikovaný spritz s jemnou horkosťou, ktorý osloví naozajstných znalcov.
Nie si typ človeka, ktorý si vyberá to najobľúbenejšie – radšej siahneš po tom, čo má charakter. Máš vycibrený vkus, zmysel pre detail a prirodzenú schopnosť rozpoznať kvalitu. Nepotrebuješ byť najhlasnejší v miestnosti, aby si zaujal. Tvoja sebadôvera, autentickosť a nenútená elegancia hovoria samy za seba. Tak ako Campari Spritz, aj ty si sofistikovaný, originálny a zapamätateľný.

A ako si Campari Spritz pripravíš?


Do väčšieho pohára na stopke vlož kocky ľadu a pridaj:

  • 3 diely prosecco

  • 2 diely Campari

  • 1 diel sóda

  • Ozdob plátkom pomaranča


Najviac D: CRODINO NON-ALCOHOLIC SPRITZ - Ľahký, svieži a bezstarostný. Ideálny pre vodičov, ktorí chcú zažiť pravý aperitívo moment bez alkoholu.
Si človek, ktorý si nepotrpí na zbytočný ruch a vie si vychutnať aj tie najjednoduchšie momenty. Máš rád pohodu, dobrú spoločnosť a dni, ktoré plynú vlastným tempom. Nepotrebuješ alkohol ani veľké gestá na to, aby si sa dobre bavil – stačí ti správna atmosféra a ľudia okolo teba. Tvoj pokoj, optimizmus a bezstarostný prístup robia z teba človeka, s ktorým je vždy príjemné tráviť čas.

A ako si pripravíš nealkoholický Crodino Spritz?


Do väčšieho pohára na stopke vlož kocky ľadu a pridaj:

  • 1 fľašku Crodino Biondo alebo Rosso

  • Dolej sódou

  • Ozdob plátkom pomaranča


Tak čo, našiel si sa vo svojom výsledku? Či už si verný klasike, milovník nových zážitkov, sofistikovaný gurmán alebo pohodár, najdôležitejšie je užiť si leto presne podľa seba.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tvoj letný drink prezradí viac, než si myslíš. Nájdi spritz, ktorý ťa vystihuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: drink PR Spritz
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