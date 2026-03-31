Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Slovenská asociácia výskumných agentúr má výhrady k zákonu od SNS, varuje pred zásahmi do slobody aj problémami s právom EÚ
31.3.2026 (SITA.sk) -
Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) má viaceré výhrady voči návrhu Slovenskej národnej strany (SNS) na sprísnenie pravidiel prieskumov s politickým obsahom. Ako asociácia uviedla vo svojom stanovisku, akceptuje snahu zákonodarcu vytvoriť jasný a predvídateľný legislatívny rámec pre oblasť prieskumov verejnej mienky, ktorý môže posilniť transparentnosť, odbornú úroveň a dôveru verejnosti v tento sektor.
Zároveň však upozorňuje na viaceré problematické ustanovenia návrhu zákona, ktoré si podľa nej vyžadujú širšiu odbornú diskusiu a dôkladnú právnu analýzu. Pod stanoviskom sú podpísaní zástupcovia členských agentúr asociácie 2muse, ACRC, AKO, Fifty5Blue, FOCUS, Go4insight, Ipsos, Kantar a NMS Market Research Slovakia.
Asociácia pozitívne vníma viaceré konštruktívne časti navrhovanej legislatívy, najmä opatrenia týkajúce sa zverejňovania výsledkov prieskumov, ktoré majú zvýšiť transparentnosť, ako aj prepojenie povinností s ochranou osobných údajov a pravidlami GDPR. Za prínosnú považuje aj úpravu archivácie metodickej dokumentácie. Podľa SAVA tieto prvky zodpovedajú štandardom, ktoré jej členské agentúry dlhodobo dobrovoľne dodržiavajú.
Výhrady má však k viacerým častiam návrhu. Upozorňuje napríklad, že rozšírenie pôsobnosti zákona aj na subjekty so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie môže byť v rozpore s princípom krajiny pôvodu podľa európskeho práva. Problematická je podľa nej aj definícia „skreslenia“, ktorá je formulovaná príliš široko a môže neprimerane zasahovať do činnosti prieskumných agentúr.
Diskusiu si podľa asociácie vyžaduje aj otázka nezávislosti orgánu dohľadu. SAVA upozorňuje, že dohliadajúci orgán musí mať garantovanú inštitucionálnu a funkčnú nezávislosť, najmä ak jeho rozhodnutia môžu ovplyvňovať slobodu prejavu a informovania.
Poukazuje pritom na to, že Štatistický úrad ako ústredný orgán štátnej správy nie je nezávislou inštitúciou. Za sporné považuje aj ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť oznamovať aj prieskumy neurčené na zverejnenie. Interné prieskumy realizované pre potreby klientov totiž často predstavujú obchodné tajomstvo. SAVA deklaruje pripravenosť zapojiť sa do odbornej diskusie s cieľom nájsť riešenia, ktoré budú v súlade s európskym aj slovenským právom, prakticky vykonateľné a zároveň posilnia dôveru verejnosti v prieskumy verejnej mienky.
Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý má zaviesť prísnejšie pravidlá pre prieskumy verejnej mienky s politickým obsahom. Pod návrhom sú podpísaní poslanci Roman Michelko, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský.
Podľa predkladateľov má byť po novom jasne identifikovateľné, kto prieskum realizoval, objednal a zaplatil, ako aj to, na základe akých dát a metód vznikol. Zákon sa má vzťahovať aj na prieskumy publikované zo zahraničia, pokiaľ sú zjavne určené slovenskému publiku. Národniari chcú zaviesť aj sankčný mechanizmus. Výška sankcií sa má odvíjať od závažnosti porušenia, pričom prísnejšie postihy hrozia pri opakovaných deliktoch. Pokuty sú v rôznych hraniciach - do 2 000 eur do 20-tisíc eur alebo pri opakovanom spáchaní deliktu do dvoch rokov až do 100-tisíc eur. Výkon dohľadu navrhuje SNS zveriť Štatistickému úradu SR, pri ktorom by vznikla kontrolná komisia pre prieskumy verejnej mienky.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská asociácia výskumných agentúr má výhrady k zákonu od SNS, varuje pred zásahmi do slobody aj problémami s právom EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Pozitívne prvky návrhu zákona
Otázka nezávislosti dohľadu
