Pohoda 2020: Na Pohode 2020 vystúpi švédska electro-popová ikona Lykke Li.

Agent nás ale ubezpečil, že Lykke Li k nám chce prísť hneď ako to bude možné. Pôvodne tak mala byť prvým potvrdeným menom Pohody 2020, no napokon sme sa potvrdenia dočkali tento víkend. Veríme, že pravidelnú účinkujúcu festivalov ako Glastonbury, Coachella a Lollapalooza uvida už o pol roka aj návštevníci Pohody 2020.

Jej piesne sú častou voľbou filmových i seriálových tvorcov a na albumoch sa pravidelne podieľajú producenti najväčších svetových hviezd. „I follow rivers“ je vskutku veľký hit, no ako píše Consequence of Sound najmä najnovší album so sad so sexy prináša „špičkovú reinvenciu Lykke Li“ čoby umelkyne rehabilitujúcej pop v jeho najrôznejších podobách aj v ušiach náročnejšieho poslucháča. Lykke Li spolupracovala s manami ako U2, A$AP Rocky, Robin Schulz či na albume režiséra Davida Lyncha. Jej piesne sa objavili v soundtrackoch filmov The Twilight Saga: New Moon, Pretty Little Liars, Divergent Series: Insurgent či v seriáli The Vampire Diaries, účinkovala aj ako modelka pre rôzne značky či ako herečka v škandinávskom kriminálnom filme Tommy. Medzi jej najväčšie hity patria piesne ako „I follow rivers“ (ktorá sa stalo n°1 hitom v siedmich krajinách Európy), „Until we bleed“, „Get some“, „Little bit“, „No rest for the wicked“, „I'm good, I'm gone“, „Dance Dance Dance“, „Gunshot“, „Hard rain“ „Deep end“ či novinka s Markom Ronsonom „Late Night Feelings“.

Lykke li vydala debutové EP Little Bit v októbri 2007, pričom Stereogum ju okamžite označil za umelkyňu, ktorú treba sledovať. Jej prvý album Youth Novels vyšiel v roku 2008 a producentsky sa na ňom podieľal Björn Yttling z Peter Björn and John. Album vyhral cenu European Border Breakers Award pre európskeho hudobného nováčika roka. Yttling sa podieľal aj na nasledujúcom albume Wounded Rhymes z roku 2011, za ktorý získala dve Swedish Grammy Awards, pričom „I follow rivers“ sa stala festivalovou hymnou roka na European Festival Awards. Album sa dostal do koncoročného TOP 10 podľa The New York Times, či do výberu 50 najlepších albumov roka podľa The Guardian. V roku 2014 vydala tretí album I Never Learn, ktorý zaradili medzi dvadsiatku najlepších magazíny ako Rolling Stone či Vulture.

Skvelé recenzie mala aj jej štvrtá štúdiovka so sad so sexy z júna 2018. Okrem Lykke Li sa na albume výraznou mierou podieľal Malay (Lorde, Frank Ocean) a mimoriadne dlhý zoznam kontribútorov. Piesne sú prevažne dielom Lykke Li a kalifornskej pesničkárky Ilsey Juber (Beyonce, Drake, Kanye, Majid Jordan). Album i pieseň Deep End zaradili mezdi najlešie počiny roka viacerí redaktori The Guardian. Tohtoročný hit s Markom Ronson „Late Night Feelings“ zasa zaradili novinári toho istého média medzi naj piesne roka 2019. Rovnaký názor zdieľali aj redaktori portálu Fader či týždenníka Time.

Streamy naprieč novými rôznymi službami sa už v prípade Lykke Li rátajú na miliardy. Jej dlhodobým ambasádorom v našom tíme je najmä šéf umeleckej produkcie Pohody a frontman kapely Talkshow Andreas Imrich, ktorý nám o so sad so sexy okrem iného povedal: „Jej hudba, texty ako aj samotná osobnosť je pre mňa príjemnou inšpiráciou už od prvého albumu a posledný album So sad so sexy už poznám takmer naspamäť. „I follow rivers“ sme občas hrávali ako cover s Tlkshw, takže čo viac dodať... jej koncertu sa už neviem dočkať.“

I Follow Rivers https://youtu.be/vZYbEL06lEU

Late Night Feelings (Mark Ronson ft. Lykke Li) https://youtu.be/OpNJTr7q1LM

Little Bit https://youtu.be/upnTg2GPgTM

Hard Rain https://youtu.be/rnY-5PTxr1E

No Rest For The Wicked https://youtu.be/Hh-0y8Qe0Sw

Deep End https://youtu.be/2acCDPtA-1U

I'm Good, I'm Gone https://youtu.be/OJHdT1j6hH8

Tonight https://youtu.be/M4gthx-gMK4

Potvrdení umelci: Stormzy, Lykke Li, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, The Libertines, Metronomy, Slowthai, Wolf Alice, Parcels, JPEGMafia, ZHU, Kevin Morby, The HU, Floating Points, Archive, Black Midi, Hatari, Shame, Yves Tumor, Chai, Kokoroko, Emel Mathlouthi, Iva Bittová & Dunaj, Bazzookas, Wooze,

Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Black Country, New Road, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Malox, PENGSHUi, Shht, a mnohí ďalší.

Lístky v predaji na www.pohodafestival.sk/sk/shop.