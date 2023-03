Sanácia Vrakunskej skládky zlyhala na dočasnom vyvlastňovaní pozemkov, tvrdí Progresívne Slovensko

Nemali k dispozícii číslo účtu

Zlyhanie zakrývajú deklaráciou

18.3.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že sanácia Vrakunskej skládky zlyhala na dočasnom vyvlastňovaní pozemkov.Ako upozornila environmentalistka, komunálna poslankyňa a členka predsedníctva PS Tamara Stohlová Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevyplatilo majiteľom dohodnuté kompenzácie, pretože nestihlo termín.„Z vyhlásenia samotného ministra Budaja sme sa dozvedeli, že nemali k dispozícii číslo účtu, na ktoré by peniaze poslali. Takéto zlyhanie je skutočne neospravedlniteľné, sedem rokov práce vyšlo navnivoč, nevyužili sa eurofondy a ľudia sú stále ohrozovaní,” vraví Stohlová. V tlačovej správe o tom informoval Radovan Choleva Donedávna sa počítalo s projektom sanácie formou zapuzdrenia, ktorý by síce nevyriešil znečistenie natrvalo, no jeho rýchlosť mohla zamedziť ďalšiemu znečisťovaniu Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.Envirorezort sa projektom zaoberal od roku 2016, tento rok mal byť dokončený. „Vedenie ministerstva namiesto toho v projekte nepostupovalo, mlčalo o zlyhaniach pri príprave a dnes sa snaží pochybenia prekryť podpisom deklarácie o medzinárodnej spolupráci na sanácii tejto skládky,” tvrdí Stohlová.Nedávno MŽP prinieslo správu o uzatvorení deklarácie o nutnosti urýchlenej sanácie Vrakunskej skládky s holandskými expertnými skupinami. Podpísal ju štátny tajomník Michal Kiča Podľa Stohlovej ministerstvo zakrýva svoje zlyhanie pri sanácii zdanlivým úspechom pri podpise deklarácie o spolupráci.„Ani v najoptimistickejšom scenári príprava nového verejného obstarávania nebude hotová pred rokom 2024, teda dávno potom, čo malo byť zrealizované riešenie, ktoré by aspoň dočasne chránilo zdravie obyvateľov a aj najväčší zdroj pitnej vody na Slovensku. Je zjavné, že ministerstvo ani vláda nemajú víziu pre budúcnosť zdravého života v hlavnom meste a jeho okolí, rovnako tak ani pre ochranu Žitného ostrova,” zakončila Stohlová.