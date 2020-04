Sanders odstúpil z boja o demokratickú nomináciu, Trumpovi sa vo voľbách postaví Biden

Proti Trumpovi sa postaví Biden

Sanders zablahoželal Bidenovi

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo súboja o demokratickú nomináciu do volieb amerického prezidenta v stredu odstúpil senátor Bernie Sanders, do ktorého časť Demokratickej strany ešte donedávna vkladala veľké nádeje. Sanders tak zareagoval na veľký náskok, ktorý pred ním získal v súboji o demokratickú nomináciu bývalý viceprezident Joe Biden.Ešte po prvých demokratických primárkach to pritom vyzeralo, že je to práve Sanders, kto by sa s veľkou pravdepodobnosťou mohol v novembrových prezidentských voľbách postaviť proti kandidátovi Republikánskej strany, súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.Hoci nominácia Demokratickej strany zatiaľ formálne nie je uzavretá, je už takmer isté, že po odstúpení Sandersa sa demokratickým prezidentským kandidátom stane Biden."Cesta k víťazstvu je už takmer určite nemožná," uznal si v stredu odstupujúci Sanders, ktorý sa od začiatku potýkal s kritikou časti demokratov a niektorých amerických médií, že je príliš ľavicový a preto v jeho prípadnom súboji s Trumpom nebude vedieť osloviť stredového voliča.Sanders zároveň v stredu zablahoželal Bidenovi k jeho predpokladanému víťazstvu v súboji o demokratickú nomináciu."Je to veľmi slušný človek, s ktorým budem rád spolupracovať na uskutočnení našich progresívnych návrhov," povedal v stredu Sanders o Bidenovi.