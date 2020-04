Pellegrini adresoval Matovičovi tvrdé slová, mal by prestať „vyplakávať“ a začať robiť (video)

Rómovia sa vrátili v čase Matovičovej vlády

Pellegrini sa zastal vojakov aj policajtov

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Expremiér Peter Pellegrini ( Smer-SD ) vrátil úder svoju nástupcovi Igorovi Matovičovi ( OĽaNO ), ktorý ho na tlačovej konferencii kritizoval. Novému predsedovi vlády odkázal aby sa "skúsil vzchopiť" a prestal "vyplakávať". Pellegrini sa tiež zastal aj vojakov a policajtov, ktorých mal Matovič kritizovať na Facebooku.Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s Pellegrinim informovala, že Rómovia sa do osád vracali zo zahraničia 23. až 27. marca, teda v dobe, keď bol premiérom Matovič."Ak v týchto dňoch niekto alebo niečo destabilizuje krajinu, tak to nie je vírus, ale je to premiér Matovič," povedal Pellegrini. Podľa neho by už mal Matovič prestať "vyplakávať" a začať robiť.Expremiér si myslí, že Matovičovi ide iba o moc a nechce prijať zodpovednosť. "Ja som nekázal ani pani prezidentke ani pánu Matovičovi, aby sme prebrali vládu 21. marca. Ak sa na to necítil, nemusel hneď prevziať kormidlo.Možno by to dnes vyzeralo inak," povedal Pellegrini, ktorý sa tiež zastal všetkých vojakov a policajtov, ktorých podľa neho premiér vo svojich statusoch kritizoval.Matovičovi tiež odkázal, aby sa naučil žiť s tým, že ako predseda vlády bude zažívať aj smutné chvíle. "Skúste sa vzchopiť, aby vás národ nevidel užialeného a uboleného. Ak sa vám, pán premiér, zdá, že na tú funkciu nemáte, tak ani nemusíte prísť pred parlament," odkázal mu. Dodal, že ak mala nová vláda informácie o hrozbe individuálne prichádzajúcich ľuďoch skôr, tak mala skôr konať.