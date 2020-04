Vonkajšie hranice Európskej únie zrejme zostanú zavreté dlhšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) vyzvala štáty schengenského priestoru a pridružené štáty, aby predĺžili obmedzenia týkajúce sa ciest do Európskej únie (EÚ) . Agentúru SITA o tom informovala vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková.Komisia naposledy 16. marca vyzvala hlavy štátov a vlád, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre nepodstatné cesty do krajín EÚ na počiatočné obdobie 30 dní a nasledujúci deň predstavitelia štátov túto výzvu schválili.„Skúsenosti krajín v pandémii ukazujú, že opatrenia uplatňované v boji proti šíreniu koronavírusu sú účinné, ak platia viac ako 30 dní. Navyše, opatrenia na ochranu vonkajších hraníc môžu byť účinné, len ak ich krajiny vykonávajú na všetkých hraniciach jednotným spôsobom. Komisia preto apeluje na koordinovaný prístup,“ informuje Zastúpenie EK.Cestovné obmedzenie sa vzťahuje celkovo na 30 krajín, a to na všetky štáty schengenského priestoru vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru, Rumunska a štyri pridružené štáty Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko.