Piatok 21.11.2025
Úvodná strana
SWAN a 4ka prinášajú zákazníkom nový štandard digitálnej bezpečnosti. Spúšťajú 4KA OCHRANA v partnerstve s Whalebone
Spoločnosť SWAN, ktorá na trhu pôsobí aj prostredníctvom mobilného operátora 4ka, predstavuje novú službu digitálnej ochrany pre svojich zákazníkov.
21.11.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť SWAN, ktorá na trhu pôsobí aj prostredníctvom mobilného operátora 4ka, predstavuje novú službu digitálnej ochrany pre svojich zákazníkov.
V spolupráci s renomovanou technologickou firmou Whalebone uvádza 4KA OCHRANA, bezpečnostnú službu, ktorá funguje priamo v sieti, bez potreby inštalácie aplikácie, a chráni používateľov pred online hrozbami ako phishing, malware či škodlivé weby.
Bezpečný internet pre každého, jednoducho a automaticky 4KA OCHRANA funguje na úrovni siete a automaticky chráni všetky zariadenia so 4ka SIM kartou pripojené do mobilnej siete.
Zákazník je upozornený pri každom pokuse o prístup na nebezpečnú stránku a má možnosť zostať v bezpečí alebo vedome ignorovať varovanie. Výhodou služby je jej jednoduchosť. Nie je potrebná žiadna aplikácia ani nastavenia. Všetko prebieha na pozadí.
"Bezpečnosť na internete je dnes základným očakávaním zákazníkov, nielen pridanou hodnotou. Preto prinášame riešenie, ktoré je funkčné, jednoduché a dostupné pre každého. Vďaka partnerstvu s Whalebone vieme ponúknuť ochranu na úrovni siete, ktorá funguje automaticky a bezstarostne," uviedla produktová manažérka Andrea Čagalová.
Od 26. novembra 2025 bude služba 4KA OCHRANA automaticky aktivovaná ako darček na 30 dní zdarma pre zákazníkov, ktorí v uplynulom mesiaci využili aspoň 230 MB dát.
Po uplynutí skúšobného obdobia si ju môžu ponechať za 1 € mesačne (pri SMART platbe), resp. 1,50 € z kreditu. Aktiváciu aj správu si zákazníci pohodlne vybavia cez appku Moja 4ka alebo v online zóne.
4ka sa tak zaraďuje medzi viac než 400 operátorov na svete, ktorí využívajú riešenie Whalebone Aura, a prináša tak moderný spôsob ochrany pre každodenné digitálne aktivity svojich zákazníkov.
Viac informácií o službe 4KA OCHRANA nájdu zákazníci na: www.4ka.sk/istota.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Bezpečne a jednoducho
V spolupráci s renomovanou technologickou firmou Whalebone uvádza 4KA OCHRANA, bezpečnostnú službu, ktorá funguje priamo v sieti, bez potreby inštalácie aplikácie, a chráni používateľov pred online hrozbami ako phishing, malware či škodlivé weby.
Bezpečný internet pre každého, jednoducho a automaticky 4KA OCHRANA funguje na úrovni siete a automaticky chráni všetky zariadenia so 4ka SIM kartou pripojené do mobilnej siete.
Zákazník je upozornený pri každom pokuse o prístup na nebezpečnú stránku a má možnosť zostať v bezpečí alebo vedome ignorovať varovanie. Výhodou služby je jej jednoduchosť. Nie je potrebná žiadna aplikácia ani nastavenia. Všetko prebieha na pozadí.
"Bezpečnosť na internete je dnes základným očakávaním zákazníkov, nielen pridanou hodnotou. Preto prinášame riešenie, ktoré je funkčné, jednoduché a dostupné pre každého. Vďaka partnerstvu s Whalebone vieme ponúknuť ochranu na úrovni siete, ktorá funguje automaticky a bezstarostne," uviedla produktová manažérka Andrea Čagalová.
30 dní zadarmo pre vybraných zákazníkov
Od 26. novembra 2025 bude služba 4KA OCHRANA automaticky aktivovaná ako darček na 30 dní zdarma pre zákazníkov, ktorí v uplynulom mesiaci využili aspoň 230 MB dát.
Po uplynutí skúšobného obdobia si ju môžu ponechať za 1 € mesačne (pri SMART platbe), resp. 1,50 € z kreditu. Aktiváciu aj správu si zákazníci pohodlne vybavia cez appku Moja 4ka alebo v online zóne.
4ka sa tak zaraďuje medzi viac než 400 operátorov na svete, ktorí využívajú riešenie Whalebone Aura, a prináša tak moderný spôsob ochrany pre každodenné digitálne aktivity svojich zákazníkov.
Viac informácií o službe 4KA OCHRANA nájdu zákazníci na: www.4ka.sk/istota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
