Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

SWAN a 4ka prinášajú zákazníkom nový štandard digitálnej bezpečnosti. Spúšťajú 4KA OCHRANA v partnerstve s Whalebone


Tagy: Digitálna ochrana PR

Spoločnosť SWAN, ktorá na trhu pôsobí aj prostredníctvom mobilného operátora 4ka, predstavuje novú službu digitálnej ochrany pre svojich zákazníkov. Bezpečne a jednoducho V ...



Zdieľať
novy projekt 676x444 21.11.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť SWAN, ktorá na trhu pôsobí aj prostredníctvom mobilného operátora 4ka, predstavuje novú službu digitálnej ochrany pre svojich zákazníkov.

Bezpečne a jednoducho


V spolupráci s renomovanou technologickou firmou Whalebone uvádza 4KA OCHRANA, bezpečnostnú službu, ktorá funguje priamo v sieti, bez potreby inštalácie aplikácie, a chráni používateľov pred online hrozbami ako phishing, malware či škodlivé weby.

Bezpečný internet pre každého, jednoducho a automaticky 4KA OCHRANA funguje na úrovni siete a automaticky chráni všetky zariadenia so 4ka SIM kartou pripojené do mobilnej siete.

Zákazník je upozornený pri každom pokuse o prístup na nebezpečnú stránku a má možnosť zostať v bezpečí alebo vedome ignorovať varovanie. Výhodou služby je jej jednoduchosť. Nie je potrebná žiadna aplikácia ani nastavenia. Všetko prebieha na pozadí.

"Bezpečnosť na internete je dnes základným očakávaním zákazníkov, nielen pridanou hodnotou. Preto prinášame riešenie, ktoré je funkčné, jednoduché a dostupné pre každého. Vďaka partnerstvu s Whalebone vieme ponúknuť ochranu na úrovni siete, ktorá funguje automaticky a bezstarostne," uviedla produktová manažérka Andrea Čagalová.

30 dní zadarmo pre vybraných zákazníkov


Od 26. novembra 2025 bude služba 4KA OCHRANA automaticky aktivovaná ako darček na 30 dní zdarma pre zákazníkov, ktorí v uplynulom mesiaci využili aspoň 230 MB dát.

Po uplynutí skúšobného obdobia si ju môžu ponechať za 1 € mesačne (pri SMART platbe), resp. 1,50 € z kreditu. Aktiváciu aj správu si zákazníci pohodlne vybavia cez appku Moja 4ka alebo v online zóne.

4ka sa tak zaraďuje medzi viac než 400 operátorov na svete, ktorí využívajú riešenie Whalebone Aura, a prináša tak moderný spôsob ochrany pre každodenné digitálne aktivity svojich zákazníkov.

Viac informácií o službe 4KA OCHRANA nájdu zákazníci na: www.4ka.sk/istota.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SWAN a 4ka prinášajú zákazníkom nový štandard digitálnej bezpečnosti. Spúšťajú 4KA OCHRANA v partnerstve s Whalebone © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálna ochrana PR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trumpov mierový plán chce Moskva využiť na zastavenie amerických sankcií, tvrdí Kallasová

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 