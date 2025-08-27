|
Streda 27.8.2025
|Denník - Správy
27. augusta 2025
Trump vyzval na trestné stíhanie miliardára Georgea Sorosa a jeho syna
Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval na trestné stíhanie miliardára Georgea Sorosa a jeho syna pre podporu „násilných protestov" v USA. Trump nekonkretizoval, čo vyvolalo jeho ranný výbuch hnevu, ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval na trestné stíhanie miliardára Georgea Sorosa a jeho syna pre podporu „násilných protestov" v USA. Trump nekonkretizoval, čo vyvolalo jeho ranný výbuch hnevu, ale prišiel v čase, keď jeho administratíva vedie viacero trestných vyšetrovaní proti jeho údajným nepriateľom.
„George Soros a jeho úžasný syn z radov radikálnej ľavice by mali byť obvinení z trestného činu ... pre ich podporu násilných protestov a pre mnohé ďalšie veci,“ napísal prezident na svojej platforme Truth Social.
Dlhodobé konšpiračné teórie týkajúce sa rodiny Sorosovcov sa opäť rozvírili v júni, keď v Los Angeles vypukli pouličné protesty proti zintenzívneniu imigračných razií. Už deväťdesiatpäťročný Soros je dlhodobo strašiakom pre krajnú pravicu v Európe a Spojených štátoch pre finančnú podporu progresívnych smerov a americkej Demokratickej strany.
V roku 2023 Soros oznámil, že kontrolu nad svojou filantropickou nadáciou Open Society Foundations odovzdáva svojmu synovi Alexovi. V amerických prezidentských voľbách v roku 2024 bol Alex Soros hlasným podporovateľom Trumpovej demokratickej súperky viceprezidentky Kamaly Harrisovej.
Zdroj: SITA.sk
