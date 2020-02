Šarapovová ukončila kariéru, pre fanúšikov napísala emotívnu esej

Zbohom láska

Ako 17-ročná ovládla Wimbledon

Trest za doping

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová vo veku 32 rokov ukončila kariéru. Nevládala viac bojovať so zraneniami a podľa vlastných slov aj nepriazňou osudu po prevalení sa jej dopingového škandálu spred niekoľkých rokov. Šarapovová sa rozlúčila s fanúšikmi v emotívnej eseji na webe časopisov Vogue a Vanity Fair."Ako sa dá len tak odísť zo sveta, ktorý si doteraz poznala? Ako sa dá opustiť tenisové kurty, kde si vyrastala a sprevádzali ťa viac ako 28 rokov? Zrazu je všetko pre mňa nové. Odpusť mi, tenis, že sa s tebou lúčim. Práve ty si mi ukázal, z akého dreva som vytesaná. Zbohom, láska," napísala Maria Šarapovová na rozlúčku.V tomto roku absolvovala kedysi fenomenálna Ruska iba dva súťažné zápasy a oba prehrala. V úvode sezóny na turnaji v Brisbane s Američankou Jennifer Bradyovou a o niečo neskôr na Australian Open v Melbourne sa porúčala po prehre v 1. kole s Chorvátkou Donnou Vekičovou. Aktuálne jej patrila až 373. priečka v rebríčku WTA vo dvojhre.Jedna z najlepších tenistiek uplynulého štvrťstoročia dosiahla v kariére na post svetovej jednotky a vo vitríne má aj päť trofejí z grandslamových turnajov. V roku 2014 ako 17-ročná ovládla slávny Wimbledon.Neskôr pridala tituly z US Open (2006), Australian Open (2008) a tzv. kariérny Grand Slam dovŕšila v roku 2012 triumfom na Roland Garros.Na parížskej antuke sa tešila z celkového triumfu aj o dva roky neskôr. V roku 2004 sa stala víťazkou koncoročného majstrovského turnaja WTA Finals. Na OH 2012 v Londýne vybojovala striebornú medailu vo dvojhre.Celkovo na hlavnom ženskom okruhu WTA zvíťazila na 36 turnajoch vo dvojhre, zo štvorhry pridala tri celkové triumfy.V roku 2016 do jej kariéry výrazne zasiahol trest za užívanie lieku obsahujúceho meldónium, ktoré s platnosťou od 1. januára 2016 pribudlo na zoznam zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).Šarapovová tvrdila, že o tom nevedela a že sa jej zrútil svet. Výsledkom bol najprv dvojročný a neskôr zmiernený 15-mesačný trest.Po návrate na súťažné dvorce sa už nikdy nedostala do niekdajšej formy.