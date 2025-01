SARIO podporí účasť slovenských podnikov na zahraničných veľtrhoch, môžu dostať až desaťtisíc eur

9.1.2025 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uľahčí mikro, malým a stredným podnikom na Slovensku účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Ako informuje SARIO, v novej výzve sa firmy môžu uchádzať o podporu až do výšky 10 tisíc eur na účasť na zahraničnej výstave či veľtrhu podľa ich individuálneho výberu. Na výzvu je celkovo alokovaných 675 tisíc eur.Výzva je zameraná iba na veľtrhy a výstavy, ktoré sa uskutočnia od 1. februára do 21. decembra tohto roka. Záujemcovia môžu získať podporu na výstavnú plochu a ďalšie poplatky organizátorov, ktoré priamo súvisia s objednaním výstavnej plochy.SARIO im výdavky po skončení podujatia preplatí. Každý žiadateľ môže vo výzve získať iba jeden voucher na jedno konkrétne podujatie v zahraničí. Žiadosť o poskytnutie vouchera je zverejnená na https://www.sario.sk/sk/voucherova-podpora.SARIO plánuje podporiť účasť slovenských mikro, malých a stredných podnikov aj na veľtrhoch a výstavách v roku 2026. “Táto výzva bude samostatná výzva, ktorú SARIO plánuje vyhlásiť v priebehu novembra 2025,” informuje ďalej agentúra. Dodáva, že tie podniky, čo budú čerpať voucher v roku 2025, nebudú mať nárok na voucher na podujatia konané v roku 2026.Podpora individuálnej prezentácie výrobkov a služieb slovenských mikro, malých a stredných podnikov v zahraničí podľa SARIO otvára nové príležitosti na ich prienik na globálny trh a priestor na nadviazanie spoluprác so zahraničnými obchodnými partnermi.