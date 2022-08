Čaputová: Niektorým skupinám obyvateľov nestačí poslať 100 eur, ale pomôcť opakovaným príspevkom

Pomoc v núdzi

Na dôchodcov sa nezabudlo

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej niektorým skupinám obyvateľov nestačí poslať jednorazový 100-eurový príspevok, ale je potrebné pomôcť opakovaným príspevkom.„Je tu skupina ľudí, domácností, ktoré čelia chudobe. Takýmto ľudom napríklad aj v Českej republike je poskytovaná opakovaná dávka. Toto je opatrenie, ktoré zatiaľ na Slovensku nemáme a považujem ho za potrebné, aby sme mali opakovanú a adresnú dávku, adresnú v tom zmysle, že by bola poskytovaná napríklad ľuďom, ktorí sú v pásme pracujúcej chudoby, rodičom, samoživiteľom, dôchodcom, ktorí žijú sami a majú najnižšie príjmy," uviedla prezidentka po stredajšom stretnutí s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom Sme rodina ).Tomuto návrhu je podľa prezidentky naklonený aj minister Krajniak. „Som veľmi rada, že pán minister je otvorený takejto úvahe. Súhlasil v podstate s filozofiou tohto konceptu, pretože to považuje takisto za dôležité. Samozrejme, na takýto príspevok potrebuje akceptáciu ministerstva financií, je to teda na ňom, aby to vyjednal. Pán minister má pre ten koncept opakovanej dávky, ktorý je aj v zahraničí pochopenie a dúfam, že sa mu ho podarí presadiť aj na ministerstve financií," dodala Čaputová.Minister Krajniak informoval prezidentku taktiež o krokoch, ktoré plánujú prijať a ide napríklad o jednorazovú pomoc tým skupinám ľudí alebo domácností, ktorým sa nedostala stoeurová pomoc na začiatku leta.„V tejto oblasti idú urobiť nápravné opatrenie, aby sa tá pomoc dostala aj tým ľuďom, ktorým sa nedostala na začiatku leta a majú pripravený plán na pomoc dôchodcom, čo predstavia myslím onedlho," uviedla prezidentka.Pomoc dôchodcom komentoval aj sám minister Krajniak na sociálnej sieti. „S pani prezidentkou sme riešili inflačnú pomoc, ako pomôcť domácnostiam zvládnuť nárast cien energií, potravín a ďalších služieb. Hlave štátu som predstavil naše návrhy, ktorým skupinám ďalej pomôcť v druhom balíku inflačnej pomoci, akými sú napríklad aj nízkopríjmoví dôchodcovia," uviedol minister.