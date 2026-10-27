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27. októbra 2026
Za kritiku Putina súdia v Rusku bývalého spojenca Kremľa, hrozí mu desať rokov väzenia
Aktivista, ktorý pomáhal prenasledovať opozíciu, označil prezidenta za vojnového zločinca a odmietol svoju vinu. V ruskom Petrohrade sa v utorok ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Aktivista, ktorý pomáhal prenasledovať opozíciu, označil prezidenta za vojnového zločinca a odmietol svoju vinu.
Štyridsaťtriročný Remeslo, ktorého zadržali v júli, sa na súde vyhlásil za nevinného. „Som prenasledovaný za kritiku úradov, za svoj osobný názor,“ uviedol na predchádzajúcom pojednávaní. Zdôraznil, že iba využíval ústavou zaručené právo na slobodu prejavu.
Bývalý právnik a aktivista dlhé roky pomáhal Kremľu v boji proti politickým odporcom. Svedčil aj proti opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a prispel k jeho uväzneniu.
V marci však náhle zmenil postoj. Putina označil za vojnového zločinca a vyhlásil, že vojnu proti Ukrajine vedie výlučne na uspokojenie vlastného ega.
O dva dni nato ho umiestnili do psychiatrickej liečebne, čo pripomenulo praktiky sovietskeho režimu.
Rusko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne sprísnilo zákony obmedzujúce slobodu prejavu.
Stovky odporcov vojny skončili vo väzení a ďalší odišli do exilu. Väčšina významných predstaviteľov ruskej opozície je dnes vo väzení, v zahraničí alebo už nežije.
Zdroj: SITA.sk - Za kritiku Putina súdia v Rusku bývalého spojenca Kremľa, hrozí mu desať rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
V ruskom Petrohrade sa v utorok začal súdny proces s bývalým prokremeľským aktivistom Iľjom Remeslom, ktorý roky pomáhal prenasledovať predstaviteľov opozície, no tento rok prekvapivo vystúpil proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi a vojne na Ukrajine.
Za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde mu hrozí až desaťročné väzenie.
Ústavné právo
Štyridsaťtriročný Remeslo, ktorého zadržali v júli, sa na súde vyhlásil za nevinného. „Som prenasledovaný za kritiku úradov, za svoj osobný názor,“ uviedol na predchádzajúcom pojednávaní. Zdôraznil, že iba využíval ústavou zaručené právo na slobodu prejavu.
Bývalý právnik a aktivista dlhé roky pomáhal Kremľu v boji proti politickým odporcom. Svedčil aj proti opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a prispel k jeho uväzneniu.
Vojnový zločinec
V marci však náhle zmenil postoj. Putina označil za vojnového zločinca a vyhlásil, že vojnu proti Ukrajine vedie výlučne na uspokojenie vlastného ega.
O dva dni nato ho umiestnili do psychiatrickej liečebne, čo pripomenulo praktiky sovietskeho režimu.
Rusko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne sprísnilo zákony obmedzujúce slobodu prejavu.
Stovky odporcov vojny skončili vo väzení a ďalší odišli do exilu. Väčšina významných predstaviteľov ruskej opozície je dnes vo väzení, v zahraničí alebo už nežije.
Zdroj: SITA.sk - Za kritiku Putina súdia v Rusku bývalého spojenca Kremľa, hrozí mu desať rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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