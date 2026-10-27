Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2026

Za kritiku Putina súdia v Rusku bývalého spojenca Kremľa, hrozí mu desať rokov väzenia


Tagy: Ruská armáda Ruská opozícia Ruské úrady Ruský prezident Vojnovy zlocinec

Aktivista, ktorý pomáhal prenasledovať opozíciu, označil prezidenta za vojnového zločinca a odmietol svoju vinu. V ruskom Petrohrade sa v utorok ...



Zdieľať
russia_putin_11419 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Aktivista, ktorý pomáhal prenasledovať opozíciu, označil prezidenta za vojnového zločinca a odmietol svoju vinu.


V ruskom Petrohrade sa v utorok začal súdny proces s bývalým prokremeľským aktivistom Iľjom Remeslom, ktorý roky pomáhal prenasledovať predstaviteľov opozície, no tento rok prekvapivo vystúpil proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi a vojne na Ukrajine.


Za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde mu hrozí až desaťročné väzenie.



Ústavné právo


Štyridsaťtriročný Remeslo, ktorého zadržali v júli, sa na súde vyhlásil za nevinného. „Som prenasledovaný za kritiku úradov, za svoj osobný názor,“ uviedol na predchádzajúcom pojednávaní. Zdôraznil, že iba využíval ústavou zaručené právo na slobodu prejavu.

Bývalý právnik a aktivista dlhé roky pomáhal Kremľu v boji proti politickým odporcom. Svedčil aj proti opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a prispel k jeho uväzneniu.

Vojnový zločinec


V marci však náhle zmenil postoj. Putina označil za vojnového zločinca a vyhlásil, že vojnu proti Ukrajine vedie výlučne na uspokojenie vlastného ega.

O dva dni nato ho umiestnili do psychiatrickej liečebne, čo pripomenulo praktiky sovietskeho režimu.

Rusko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne sprísnilo zákony obmedzujúce slobodu prejavu.

Stovky odporcov vojny skončili vo väzení a ďalší odišli do exilu. Väčšina významných predstaviteľov ruskej opozície je dnes vo väzení, v zahraničí alebo už nežije.


Zdroj: SITA.sk - Za kritiku Putina súdia v Rusku bývalého spojenca Kremľa, hrozí mu desať rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská armáda Ruská opozícia Ruské úrady Ruský prezident Vojnovy zlocinec
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (27. október 2026): Vínna pivnica, spracovanie ryže, voľby v Izraeli, cyklón a výroba petárd
<< predchádzajúci článok
SaS kritizuje Pellegriniho postoj k menovaniu ústavných činiteľov, Hlina varuje pred dvoma centrami moci – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 