SaS nepodporí skrátené legislatívne konanie k štátnemu rozpočtu, Sulík chce najskôr odpovede na otázky

Matovič by mal byť prítomný v pléne

Míňať by sme mali opatrne

13.5.2021 (Webnoviny.sk) -Strana SaS nepodporí skrátené legislatívne konanie k zmene zákona o štátnom rozpočte. Je to podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vec, ktorú chcú prediskutovať a majú viacero otázok ku konkrétnym položkám.Ako v parlamente pri rokovaní o skrátenom konaní povedal Sulík, strana SaS doposiaľ vždy vyčítala strane Smer-SD omnoho menšie prešľapy v rámci výdavkov zo štátneho rozpočtu a aktuálna vláda ide navyšovať výdavky tiež.Návrh pritom v parlamente predstavil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). „Minister financií sa vyberie do Ameriky a poverí prednesením návrhu ministra životného prostredia, takto to nejde,“ reagoval Sulík.Aj exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je toho názoru, že pri zmene zákona o rozpočte musí byť od začiatku do konca prítomný minister financií. Kamenický ministrovi financií Igorovi Matovičovi vyčíta, že už nechodieva do pléna, najmä pri takýchto dôležitých zákonoch by prítomný podľa neho mal byť.„Pán Matovič si behá po prériách po Spojených štátoch a tu sa riešia miliardy,“ povedal Kamenický. Osobné zdôvodnenie návrhu a jeho argumentáciu po jednotlivých položkách by chcel počuť aj predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za SaS Marián Viskupič . Míňanie financií by podľa neho malo byť opatrné.Novelou zákona o štátnom rozpočte sa majú navýšiť výdavky štátneho rozpočtu o 3,4 miliardy eur, pričom navýšenie výdavkov v súvislosti s pandémiou je o 2,4 miliardy eur, nepandemické výdavky by mali vzrásť takmer o 1 miliardu eur.