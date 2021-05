Súdna rada vybrala osem kandidátok o post sudcu Najvyššieho správneho súdu, ďalšie kolo bude v júni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - V druhom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspelo osem uchádzačiek. Sú nimi sudkyne správneho kolégia Najvyššieho súdu SR Katarína Benczová, Jana Hatalová, Zuzana Mališová, Monika Valašiková, Elena Berthotyová a Petra Príbelská a sudkyňa Krajského súdu Žilina Jana Martinčeková a právnička Zuzana Šabová.Kandidátky postúpili do druhej časti výberového konania, ktorou je overenie ich sudcovskej spôsobilosti. Rozhodla o tom vo verejnom hlasovaní Súdna rada SR ako výberová komisia pre výber kandidátov do NSS SR.Celkovo je do NSS SR potrebné obsadiť 29 voľných miest sudcov. V prvom kole výberového konania uspeli deviati uchádzači. Tretie kolo vyhlásil predseda súdnej rady Ján Mázak na 16. a 17. júna.