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22. júla 2026

Šéf FPU Oľha utekal pred novinármi, odskočil si aj na záchod a na schodoch takmer spadol – VIDEO


Tagy: Odpočúvanie predseda Rady FPU

Rokovanie Rady FPU sa konalo niekoľko dní po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predseda ...



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olha 676x364 22.7.2026 (SITA.sk) - Rokovanie Rady FPU sa konalo niekoľko dní po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU.


Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha unikal pred novinármi, na otázky k rokovaniu Rady odpovedať nechcel. Rokovanie Rady FPU sa konalo niekoľko dní po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Informuje o tom TV JOJ na spravodajskom portáli noviny.sk.

Ako vyplýva zo zverejnených záberov, Oľha najskôr vykázal novinárov z rokovania Rady FPU a odkázal ich na sledovanie streamu z neho. Rokovanie ale zakrátko prešlo na neverejnú časť a stream sa skončil. Vykázanie novinárov podporili hlasovaním aj viacerí členovia Rady.

Po rokovaní Rady FPU najskôr pred novinármi vyslovene utekal a vbehol pravdepodobne do priestorov toalety. Po vyjdení novinárom povedal, že FPU podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre šírenie poplašnej správy v súvislosti s medializovanými informáciami. „Nechajme konať orgány činné v trestnom konaní,” povedal.

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Po tomto stručnom vyjadrení sa opäť rozbehol a na otázky o tom, čo konkrétne je poplašná správa neodpovedal. Pri behu narazil do zaparkovaného osobného auta pred budovou. Na opakované apely novinárov, či by nemohol zastaviť, nereagoval. „Naháňačka” s novinármi sa skončila po tom, ako vošiel do dverí označených nálepkou „Nepovolaným vstup zakázaný!”.


Pred niekoľkými dňami boli medializované informácie o tom, že v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, ktoré mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Tí sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Obrátili sa aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec bola v tom čase podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Poverený riaditeľ FPU František Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol.

O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť. Tiež naznačil, že spôsob i načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru vnímajú ako snahu poškodiť FPU i jeho ako povereného riaditeľa. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji, no do médií sa téma dostala až v polovici júla, teda krátko po jeho opätovnom poverení vedením FPU.




Zdroj: SITA.sk - Šéf FPU Oľha utekal pred novinármi, odskočil si aj na záchod a na schodoch takmer spadol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odpočúvanie predseda Rady FPU
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