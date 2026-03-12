Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gregor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Súdy museli evakuovať pre bombovú hrozbu, po pyrotechnickej prehliadke odsúdili aj muža obvineného z vraždy


Tagy: Evakuácia Pitva Súdy Väzba Vražda

Bombová hrozba Vo všetkých musela byť vykonaná aj pyrotechnická prehliadka. Súdy počas tohto času museli prerušiť pojednávania. ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 12.3.2026 (SITA.sk) -

Bombová hrozba



Vo všetkých musela byť vykonaná aj pyrotechnická prehliadka. Súdy počas tohto času museli prerušiť pojednávania. Bombová hrozba skomplikovala aj rozhodovanie o väzbe 38-ročného Patrika z Veľkých Úľan.

Muž bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre nevyhnutnosť evakuácie budovy trnavského súdu sudkyňa konanie prerušila, pokračovať mohla až po pyrotechnickej prehliadke budovy súdu.

Prísnejšie posudzovanie činu


Napokon sudkyňa Okresného súdu v Trnave vyhovela návrhu prokuratúry a rozhodla o jeho väzbe z útekových a preventívnych dôvodov. Obvinený sa vzdal práva podať sťažnosť. Na novinárske otázky nereagoval.




Patrik podľa obvinenia v nedeľu 8. marca vo Veľkých Úľanoch zavraždil vlastnú manželku. Sám sa pri skutku zranil, po jednorazovom ošetrení má v súčasnosti obviazanú ruku. Jeho čin bude posudzovaný prísnejšie, pretože 35-ročná Nikoleta bola tehotná a mala tak status chránenej osoby. Vykonaná súdna pitva potvrdila, že zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku.








Zdroj: SITA.sk - Súdy museli evakuovať pre bombovú hrozbu, po pyrotechnickej prehliadke odsúdili aj muža obvineného z vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia Pitva Súdy Väzba Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Program ministra Tomáša pre osamelých rodičov predbehol očakávania, prihlásilo sa už takmer 4 000 záujemcov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 