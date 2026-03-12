|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gregor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. marca 2026
Súdy museli evakuovať pre bombovú hrozbu, po pyrotechnickej prehliadke odsúdili aj muža obvineného z vraždy
Bombová hrozba Vo všetkých musela byť vykonaná aj pyrotechnická prehliadka. Súdy počas tohto času museli prerušiť pojednávania. ...
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) -
Vo všetkých musela byť vykonaná aj pyrotechnická prehliadka. Súdy počas tohto času museli prerušiť pojednávania. Bombová hrozba skomplikovala aj rozhodovanie o väzbe 38-ročného Patrika z Veľkých Úľan.
Muž bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre nevyhnutnosť evakuácie budovy trnavského súdu sudkyňa konanie prerušila, pokračovať mohla až po pyrotechnickej prehliadke budovy súdu.
Napokon sudkyňa Okresného súdu v Trnave vyhovela návrhu prokuratúry a rozhodla o jeho väzbe z útekových a preventívnych dôvodov. Obvinený sa vzdal práva podať sťažnosť. Na novinárske otázky nereagoval.
Patrik podľa obvinenia v nedeľu 8. marca vo Veľkých Úľanoch zavraždil vlastnú manželku. Sám sa pri skutku zranil, po jednorazovom ošetrení má v súčasnosti obviazanú ruku. Jeho čin bude posudzovaný prísnejšie, pretože 35-ročná Nikoleta bola tehotná a mala tak status chránenej osoby. Vykonaná súdna pitva potvrdila, že zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku.
Zdroj: SITA.sk - Súdy museli evakuovať pre bombovú hrozbu, po pyrotechnickej prehliadke odsúdili aj muža obvineného z vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
Bombová hrozba
Muž bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre nevyhnutnosť evakuácie budovy trnavského súdu sudkyňa konanie prerušila, pokračovať mohla až po pyrotechnickej prehliadke budovy súdu.
Prísnejšie posudzovanie činu
Napokon sudkyňa Okresného súdu v Trnave vyhovela návrhu prokuratúry a rozhodla o jeho väzbe z útekových a preventívnych dôvodov. Obvinený sa vzdal práva podať sťažnosť. Na novinárske otázky nereagoval.
Patrik podľa obvinenia v nedeľu 8. marca vo Veľkých Úľanoch zavraždil vlastnú manželku. Sám sa pri skutku zranil, po jednorazovom ošetrení má v súčasnosti obviazanú ruku. Jeho čin bude posudzovaný prísnejšie, pretože 35-ročná Nikoleta bola tehotná a mala tak status chránenej osoby. Vykonaná súdna pitva potvrdila, že zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku.
Zdroj: SITA.sk - Súdy museli evakuovať pre bombovú hrozbu, po pyrotechnickej prehliadke odsúdili aj muža obvineného z vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO
SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Program ministra Tomáša pre osamelých rodičov predbehol očakávania, prihlásilo sa už takmer 4 000 záujemcov – VIDEO
Program ministra Tomáša pre osamelých rodičov predbehol očakávania, prihlásilo sa už takmer 4 000 záujemcov – VIDEO