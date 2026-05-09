 Meniny má Roland
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
Denník - Správy
 Zo zahraničia

09. mája 2026

Lietadlo pri štarte v Denveri zrazilo človeka pohybujúceho sa po vzletovej a pristávacej dráhe


Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. Informovalo o tom letisko aj americké médiá.


K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek „aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov“. Jeho zdravotný stav nebol bezprostredne známy.



Začal horieť motor


Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Posádka následne prerušila štart po tom, čo bol v kabíne nahlásený dym. „Cestujúcich následne z preventívnych dôvodov bezpečne evakuovali pomocou núdzových šmykľaviek,“ uviedla spoločnosť Frontier Airlines.



Zranený pasažier


Na palube Airbusu A321 bolo 224 cestujúcich a sedem členov posádky. Podľa amerických médií utrpel najmenej jeden pasažier ľahké zranenia.


Letisko oznámilo, že dráha číslo 17L zostane počas vyšetrovania uzavretá. Incident vyšetruje Národný úrad pre bezpečnosť dopravy .




