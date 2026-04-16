|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. apríla 2026
SaS spochybňuje nákup hasičských áut, upozorňuje na podozrivé faktúry – VIDEO
Pre nákup hasičských vozidiel ministerstvom vnútra podá opozičná strana
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Pre nákup hasičských vozidiel ministerstvom vnútra podá opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) trestné oznámenie. Ako vo štvrtok povedal poslanec Juraj Krúpa, jedna z faktúr za vozidlá totiž bola vyplatená inej spoločnosti ako tej, ktorá má autá dodať. Krúpa sa preto pýta, akým spôsobom môže fungovať dodávateľská spoločnosť, ktorá nedostáva peniaze.
„Toto je vec, na ktorú sa treba pozrieť,“ vyhlásil poslanec. Tiež uviedol, že pokiaľ vozidlá podobného typu, ktoré zakúpila Česká republika, stáli približne 400-tisíc eur, slovenský rezort vnútra autá kupuje za 588-tisíc eur. Krúpa v tejto súvislosti priznal, že nemá technické vedomosti na posúdenie vybavenia hasičských vozidiel. „Ale ja som presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní toto budú vedieť preskúmať,“ doplnil opozičný poslanec.
Rezort vnútra v reakcii zdôraznil, že finančné prostriedky na nákup hasičských vozidiel v počte 71 kusov sú financované na základe schváleného rozhodnutia o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027. Zostávajúcich deväť kusov z celkového počtu 80 je financovaných z mimorozpočtových finančných prostriedkov.
„Úhrada faktúr prebieha výlučne spoločnosti LRK Trading s. r. o. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je v súlade s platnými pravidlami v zmysle zmluvných podmienok. Možnosť postúpenia pohľadávky na faktoringovú spoločnosť bola zo strany Ministerstva vnútra SR zamietnutá. V súvislosti so zrealizovaním jednej z úhrad fakturovanej sumy išlo o administratívnu chybu v platobných údajoch, ktorá bola okamžite napravená, a ďalšie platby prebiehajú štandardne dodávateľovi," uviedlo ministerstvo. Zároveň doplnilo, že dodávka vozidiel AHZS 1B v celom objeme 80 kusov je v zmysle platnej rámcovej dohody naplánováná do konca júna 2026.
Strana SaS ešte vo februári upozornila, že spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti, čo poslanec Juraj Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivé. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur.
Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať. „Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa.
Krúpa následne v marci poukázal na to, že spoločnosť, ktorá rezortu hasičské autá dodáva, v minulosti nevyrobila ani jedno. „Je úplne bežné, že keď urobíte nejakú dohodu s nejakou spoločnosťou na dodávku nejakých vozidiel, tak tá firma by mala mať nejaké skúsenosti,“ uviedol Krúpa. Doplnil, že dodávateľ sa v celej veci správa netransparentne a zvláštne. Nevylučuje preto podnet pre orgány činné v trestnom konaní.
Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že celý proces obstarávania hasičskej techniky prebehol v súlade so zákonom a bol predmetom dôkladnej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. „Výsledok kontroly, doručený 8. apríla 2025, jednoznačne potvrdil, že ministerstvo postupovalo správne a všetky zákonné požiadavky boli splnené,“ skonštatoval v marci rezort vnútra.
Hasičský a záchranný zbor pritom podľa ministerstva dlhodobo čelil investičnému deficitu. „Súčasná vláda postupuje systematicky a dochádza k náprave tohto deficitu. Modernizácia techniky, vrátane dodávok vozidiel AHZS 1B, je odborná a zákonná a zvyšuje efektivitu zásahov i bezpečnosť občanov,“ dodalo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - SaS spochybňuje nákup hasičských áut, upozorňuje na podozrivé faktúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kto je Obchodník roka? Už po 13. raz je to dm drogerie markt!
Kto je Obchodník roka? Už po 13. raz je to dm drogerie markt!
<< predchádzajúci článok
Opozícia využíva Magyarove výroky o migrantoch, podľa rezortu vnútra chce prekryť chyby predošlej vlády
Opozícia využíva Magyarove výroky o migrantoch, podľa rezortu vnútra chce prekryť chyby predošlej vlády