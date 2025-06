Ukrajinského premiéra Šmyhaľa vraj na čele vlády nahradí vicepremiérka Svyrydenková

30.6.2025 (SITA.sk) - Na Ukrajine sa v júli očakáva rekonštrukcia vlády a terajšieho premiéra Denysa Šmyhaľa má nahradiť vicepremiérka Julija Svyrydenková. Píše to spravodajský web Ukrajinská pravda.Minister obrany Rustem Umerov by mal po nadchádzajúcej rekonštrukcii vlády zostať vo funkcii. Jeho odvolanie stratilo význam, uviedli zdroje Ukrajinskej pravdy. „Politické kruhy dlho diskutovali o možnosti Umerovovho odvolania a jeho vymenovania za veľvyslanca v USA. To by však dávalo zmysel iba vtedy, ak by ministerstvo obrany potom viedol (šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyľ) Maľuk," uviedol web s odvolaním sa na svoje zdroje. Maľuk však o funkciu predsedu vlády údajne nemá záujem.Pravdepodobné je, že zrušené bude ministerstvo národnej jednoty, ktoré riadi podpredseda vlády Oleksij Černyšov. Ministerstvo bolo pôvodne vytvorené s cieľom nadviazať kontakt s Ukrajincami v zahraničí v prípade volieb. Keďže sa však neočakávajú predčasné voľby a úroveň podpory v zahraničí „nezodpovedá očakávaniam prezidentskej kancelárie“, záujem o toto ministerstvo sa znížil, dodal web.