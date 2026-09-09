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TAURIS stavia na kvalite. Potvrdilo to aj významné ocenenie ministerstva


Tagy: Ocenenie PR

Kvalita, to je jeden zo základných pilierov, na ktorom stojí spoločnosť TAURIS. A dokazuje to každým jedným dňom a každým výrobkom, ktorý ponúka zákazníkom. Teraz získala za svoj dôraz na kvalitu ...



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new project 8 9.9.2026 (SITA.sk) - Kvalita, to je jeden zo základných pilierov, na ktorom stojí spoločnosť TAURIS.


A dokazuje to každým jedným dňom a každým výrobkom, ktorý ponúka zákazníkom. Teraz získala za svoj dôraz na kvalitu aj významné ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na veľtrhu Agrokomplex v Nitre bolo ocenené jej dlhoročné držiteľstvo Značky kvality a dôsledné napĺňanie jej hodnôt, ktoré významne prispievajú k rozvoju kvality, konkurencieschopnosti a dobrého mena slovenského poľnohospodárstva. Celkovo nesie ocenenie Značka kvality už tridsiatka výrobkov spoločnosti TAURIS.

"Kvalita je pre nás dlhodobým záväzkom, ktorý sa snažíme premietnuť do každého výrobku. O to viac si vážime ocenenie, ktoré nehodnotí iba jeden konkrétny produkt, ale všíma si naše dlhoročné úsilie a dôslednosť, s akou tento záväzok voči zákazníkom napĺňame. Je to pre nás potvrdením, že za kvalitou našich výrobkov si môžeme stáť," hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS, do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.

Ocenenie z rúk ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča prevzal Štefan Kalafa, riaditeľ výrobnej prevádzky Mojmírovce a člen predstavenstva spoločnosti TAURIS. "Ocenenie vnímam ako ohodnotenie dlhoročnej snahy a práce všetkých zamestnancov spoločnosti TAURIS. Bez ich úsilia a zanietenia by nebolo možné celé roky udržiavať takú vysokú úroveň kvality," dodáva Štefan Kalafa.

Keďže Značku kvality nesie už tridsiatka výrobkov spoločnosti TAURIS, radí ju to medzi najúspešnejšie značky vo svojom segmente. Medzi ocenenými produktmi nechýba napríklad miláčik národa, ikonická Treskoslovenská treska od RYBA Košice, a za svoju kvalitu vďačí aj 100-percentnému mäsu z aljašských tresiek.

Medzi ocenenými výrobkami je aj Jelení fuet, saláma vyrobená z jelenieho mäsa a slaniny a dochutená celým radom korenín. Značku kvality nesie tiež Zipser saláma, ktorej charakteristická chuť je výsledkom tradičnej receptúry, fermentácie a dlhého a dôkladného sušenia a dozrievania. Nechýbajú ani obľúbené šaláty PIKNIK od RYBA Košice. Či už ide o parížsky, vlašský alebo pikantný, ich výnimočnosť spočíva v majonéze vlastnej výroby a osvedčených receptúrach. Medzi ocenené výrobky patria aj Spišské párky vyrábané podľa dlhoročnej receptúry či Mediteran saláma s nádychom Stredomoria.

Dlhodobý dôraz na kvalitu potvrdzujú aj ďalšie ocenenia, ktoré TAURIS získava od spotrebiteľov aj odbornej verejnosti. Za rok 2025 sa napríklad už po ôsmy raz stal Najdôveryhodnejšou značkou v kategórii mäsa a mäsových výrobkov a priazeň zákazníkov mu priniesla aj ocenenie Zlatá firma, ktoré vychádza z ich reálnych hodnotení na internete. Produkty spoločností TAURIS a RYBA Košice pravidelne bodujú aj v ankete Voľba spotrebiteľov a získavajú ocenenie Superbrands Slovakia. Úspechy zaznamenáva TAURIS aj u odbornej verejnosti – na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro získal tento rok ocenenie odbornej poroty už po siedmy raz.

Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s podnikateľa Milana Fiľa. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - TAURIS stavia na kvalite. Potvrdilo to aj významné ocenenie ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR
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