Zlatý pedál získal opäť Peter Sagan

Peter Sagan sa stal dvanástykrát absolútnym víťazom ankety Zlatý pedál pre najlepšieho slovenského cyklistu. Okrem toho triumfoval aj v kategórii cestná cyklistika. Za tridsaťdvaročným jazdcom tímu TotalEnergies skončil Martin Svrček (Franco Ballerini), tretie miesto patrí Lukášovi Kubišovi (VŠC DUKLA Banská Bystrica).





Zlatý pedál 2021:

Sagan vlani dosiahol prvé víťazstvo v 6. etape marcových pretekov Okolo Katalánska. Ďalšie pridal v otváracej pasáži švajčiarskych pretekov Okolo Romandie a v máji zopakoval triumf v desiatej etape Giro d'Italia, pričom na konci podujatia získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži. V septembri sa stal pri svojej premiérovej účasti celkovým víťazom 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska, na čo o dva mesiace nadviazal triumfom v premiérovom ročníku kritéria Giro d´Italia v Dubaji.Držiteľa druhého miesta si do svojich radov minulý rok vyhliadol elitný tím Deceuninck-QuickStep. Svrček súťažil v talianskom družstve Franco Ballerini, dosiahol pätnásť víťazstiev, na majstrovstvách sveta skončil v pretekoch juniorov s hromadným štartom štvrtý, na juniorskom Paríž - Roubaix šiesty. "Je veľmi príjemné, že som v hlasovaní dosiahol druhé miesto, hneď za Petrom Saganom. Beriem to ako motiváciu stále na sebe pracovať a zlepšovať sa," uviedol Svrček pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).Kubiš sa blysol jedenástym miestom na belgickej klasike Circuit de Wallonie. Štartoval aj na olympijských hrách v Tokiu a na pretekoch Grand Prix Chantal Biya získal žltý dres: "Je pre mňa veľká česť byť vyhlásený na tomto podujatí už druhý rok za sebou. Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým v tíme a chlapcom, ktorí mi pomáhajú celý rok."Medzi horskými cyklistami získal i tento rok ocenenie Martin Haring. Vlani opäť obhájil titul majstra Slovenska v horskej cyklistike cross country a na MS v disciplíne shorttrack obsadil 22. miesto. Najlepšou slovenskou dráhovou cyklistikou za uplynulý rok sa stala Alžbeta Bačíková. Svojimi výkonmi si vyslúžila miesto v najlepšej dvadsaťštvorke a prebojovala sa na podujatia Svetového pohára a majstrovstvá sveta. V disciplíne zjazd získal ocenenie Rastislav Baránek - na majstrovstvách sveta obsadil 19. miesto a v celkovom hodnotení Európskeho pohára vybojoval bronzovú pozíciu. Cenu najlepšej cyklistky v novej olympijskej disciplíne freestyle BMX si odniesla Angelika Ižáková, ktorá okrem iného nazbierala na podujatiach Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) najviac bodov spomedzi Slovákov. V kategórii BMX Racing triumfovala Kristína Madarásová, ktorá je držiteľka titulu vicemajsterky Európy. V kategórii cyklotrial triumfoval Samuel Hlavatý.Ocenenie pre najlepšieho paracyklistu si vyslúžil Patrik Kurila, zlatý paralympionik z OH 2020 v časovke a majster sveta v cestnej paracyklistike. Cenu pre najlepšieho cyklokrosára dostal po zisku tretieho domáceho titulu za sebou Matej Ulík. Titul najlepšej masters cyklistky získala Kristína Koscová, za talent roka 2021 vyhlásili Terezu Kurnickú na základe úspechov na poli cestnej i horskej cyklistiky.Slávnosť 42. ročníka odovzdávania ocenení pre najlepších cyklistov sa konala vo štvrtok v Bratislave za účasti prezidenta SZC Petra Privaru. Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie pamätných cien legendárnemu slovenskému trénerovi Kamilovi Haťapkovi a bývalému československému reprezentantovi v cestnej cyklistike Pavlovi Gálikovi.Haťapkovi zverenci získali dve strieborné medaily v časovke družstiev na majstrovstvách sveta (1970, 1985) či zlato v stíhacích pretekoch na MS v dráhovej cyklistike v roku 1986. Gálik má na konte mnoho úspechov, napríklad dva tituly majstra ČSSR a víťazstvo v jednej z najťažších etáp histórie Pretekov mieru v roku 1976.





celkové poradie:



1. miesto: Peter Sagan

2. miesto: Martin Svrček

3. miesto: Lukáš Kubiš



cestná cyklistika: Peter Sagan

dráhová cyklistika: Alžbeta Bačíková

horská cyklistika - cross country: Martin Haring

horská cyklistika - zjazd: Rastislav Baránek

cyklokros: Matej Ulík

cyklotrial: Samuel Hlavatý

BMX Racing: Kristína Madarásová

BMX freestyle: Angelika Ižáková

masters: Kristína Koscová

paracyklistika: Patrik Kurila

talent roka: Tereza Kurnická