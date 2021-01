Video: Petra Vlhová skončila na štvrtom mieste v piatkovom zjazde Svetového pohára v Crans Montana

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila na štvrtom mieste v piatkovom zjazde Svetového pohára. Vo švajčiarskom stredisku Crans Montana zaostala za víťaznou Taliankou Soffiou Goggiovou o 89 stotín sekundy, pripísala si 50 bodov a zvýšila svoj náskok na čele SP. Druhé miesto obsadila Češka Ester Ledecká (+0,20), tretia bola Američanka Breezy Johnsonová (+0,57).



Vlhová štvrtým miestom vyrovnala svoje najlepšie umiestenie v zjazde, rovnakú priečku obsadila v Crans Montane aj pred rokom. "V Crans Montane sa mi darí, mám na tomto kopci veľmi dobrý pocit," povedala Slovenka pre RTVS: "Dnes mi to vyšlo naozaj super, iba trošku mi chýbalo na pódium. Každopádne, je to môj najlepší výsledok v zjazde. Išlo sa mi veľmi dobre, možno hneď po štarte som nešla tak, ako som mala ísť, potom som sa snažila púšťať lyže a robiť všetko, čo mi povedal Livio (tréner Magoni, pozn. red.). V cieli som sa potom veľmi tešila."



Dvadsaťosemročná Goggiová dosiahla jubilejné desiate víťazstvo v prestížnom seriáli, tretie v tejto zime po triumfoch v zjazdoch vo Val d'Isere a St. Antone.



Štart zjazdu musela jury presunúť z 10.00 na 13.15 h, dôvodom bol nový sneh, ktorý napadol v noci, trať museli organizátori upraviť. Prvú kritériovú jazdu predviedla s číslom päť Ledecká, ktorá sa dostala na čelo a vydržala na ňom až po jazdu Goggiovej. Talianka tradične riskovala, bola na všetkých medzičasoch v zelených číslach a dostala sa o dve desatiny do vedenia. Pred jazdami Ilky Štuhecovej a Vlhovej sa v hornej časti zjazdovky spustil silný vietor a preteky museli na niekoľko minút prerušiť. Dlhé čakanie na štarte Slovinke neprospelo, v cieli stratila na líderku 2,57 s. Vlhová so štartovým číslom 12 zaostala na prvom medzičase o necelú pol sekundu, na ďalších však jej strata výraznejšie nenarastala, držala si optimálnu líniu a napokon sa jazdou bez výraznej chyby zaradila na priebežnú tretiu pozíciu. Z ďalších pretekárok ju prekonala iba Johnsonová.





"Fúkal vietor, museli sme tak stáť dlho na štarte. Snažila som sa zostať koncentrovaná. Ten vietor bol silný a nárazový. Mala som veľmi dobre pripravené lyže, už na štarte som cítila, že sú super. Na rovine som sa ich potom snažila pustiť," komentovala svoju jazdu 25-ročná Slovenka. Vlhová nechala za sebou viaceré popredné zjazdárky i ďalšie konkurentky v boji o veľký glóbus. Federica Brignoneová skončila deviata (+1,09), Michelle Gisinová mala na víťazku manko až 2,40 s, Marta Bassinová 2,51 s a zostali mimo bodovanej tridsiatky. Američanka Mikaela Shiffrinová v Crans Montane neštartovala. Vlhová zvýšila náskok v celkovom poradí SP pred druhou Gisinovou už na 110 bodov. V priebežnom hodnotení disciplíny vedie Goggiová o 120 bodov pred Johnsonovou, Vlhová je štrnásta.



Piatkový zjazd bol náhradou za zrušené podujatie v St. Moritzi, ďalší zjazd sa v Crans Montane pôjde v sobotu (10.00 h), v nedeľu je na programe super-G (12.00 h). "Uvidíme, či sa bude v sobotu štartovať z vrchu, alebo z rezervného štartu. V tom je veľký rozdiel. Pri štarte super-G je totiž brána, na ktorej som v tréningoch robila chyby. Musím zostať koncentrovaná. Cítim sa dobre, určite dám do toho všetko a budem sa snažiť dosiahnuť čo najlepšie výsledky," dodala Vlhová.

Výsledky piatkového zjazdu SP žien v Crans Montane:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:10,10 min, 2. Ester Ledecká (ČR) +0,20 s, 3. Breezy Johnsonová (USA) +0,57, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +0,89, 5. Jasmine Fluryová (Švaj.), Kira Weidleová (Nem.) obe +0,95, 7. Priska Nuferová (Švaj.) +1,05, 8. Mirjam Puchnerová (Rak.) +1,07, 9. Federica Brignoneová +1,09, 10. Nadia Delagová (obe Tal.) +1,15



celkové poradie SP (po 17 z 33 súťaží): 1. VLHOVÁ 825 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 715, 3. Marta Bassinová (Tal.) 623, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) 565, 5. Goggiová 554, 6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 487



poradie v zjazde (4 z 8): 1. Goggiová 380, 2. Johnsonová 240, 3. Corinne Suterová (Švaj.) 238, 4. Ledecká 206, 5. Tamara Tipplerová (Rak.) 151, 6. Weidleová 140, ..., 14. VLHOVÁ 77