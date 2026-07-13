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13. júla 2026
Finančná správa kontroluje firemné vozidlá, či sú využívané na podnikanie. Holečková odporúča začať športovým autom Pavla Gašpara – VIDEO
Tagy: kontrolná akcia
Finančná správa preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Finančná správa preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ktorá preukazuje výlučné využívanie vozidla na podnikanie.
Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov, ktorí si od začiatku roka 2026 pri kúpe osobných motorových vozidiel uplatnili plný, teda 100-percentný odpočet dane z pridanej hodnoty.
Kontrolóri sa zamerajú na preverenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie takéhoto nároku a či sú vozidlá skutočne využívané výlučne na podnikateľské účely.
Akcia nadväzuje na legislatívne pravidlá účinné od 1. januára 2026, podľa ktorých je možné odpočítať DPH v plnom rozsahu iba v prípade, že osobné motorové vozidlo slúži výhradne na podnikanie.
Ak sa automobil využíva aj na súkromné účely alebo na iné aktivity nesúvisiace s podnikaním, podnikateľ si môže spravidla uplatniť odpočet dane len vo výške 50 percent.
Finančná správa preto preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ktorá preukazuje výlučné využívanie vozidla na podnikanie.
K téme sa na sociálnej sieti vyjadrila aj opozičná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa jej názoru by finančná správa mala začať s kontrolou auta riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.
„Finančná správa ide kontrolovať podnikateľov, či nevyužívajú autá na súkromne účely. Ja poznám jedno žlté auto v Nitre napísané na firmu, ktorým sa Pavol Gašpar v nedeľu doobeda viezol do fitka. Tam by napríklad finančná správa mohla začať," odkázala Bajo Holečková na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa kontroluje firemné vozidlá, či sú využívané na podnikanie. Holečková odporúča začať športovým autom Pavla Gašpara – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov, ktorí si od začiatku roka 2026 pri kúpe osobných motorových vozidiel uplatnili plný, teda 100-percentný odpočet dane z pridanej hodnoty.
Kontrolóri sa zamerajú na preverenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie takéhoto nároku a či sú vozidlá skutočne využívané výlučne na podnikateľské účely.
Pokuta pri porušení pravidiel
Akcia nadväzuje na legislatívne pravidlá účinné od 1. januára 2026, podľa ktorých je možné odpočítať DPH v plnom rozsahu iba v prípade, že osobné motorové vozidlo slúži výhradne na podnikanie.
Ak sa automobil využíva aj na súkromné účely alebo na iné aktivity nesúvisiace s podnikaním, podnikateľ si môže spravidla uplatniť odpočet dane len vo výške 50 percent.
Finančná správa preto preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ktorá preukazuje výlučné využívanie vozidla na podnikanie.
Žlté auto šéfa SIS
K téme sa na sociálnej sieti vyjadrila aj opozičná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa jej názoru by finančná správa mala začať s kontrolou auta riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.
„Finančná správa ide kontrolovať podnikateľov, či nevyužívajú autá na súkromne účely. Ja poznám jedno žlté auto v Nitre napísané na firmu, ktorým sa Pavol Gašpar v nedeľu doobeda viezol do fitka. Tam by napríklad finančná správa mohla začať," odkázala Bajo Holečková na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa kontroluje firemné vozidlá, či sú využívané na podnikanie. Holečková odporúča začať športovým autom Pavla Gašpara – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kontrolná akcia
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