Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. júla 2026

Finančná správa kontroluje firemné vozidlá, či sú využívané na podnikanie. Holečková odporúča začať športovým autom Pavla Gašpara – VIDEO


Tagy: kontrolná akcia

Finančná správa preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ...



Zdieľať
486632636_647296528013691_277636786840331715_n e1778226438694 676x492 13.7.2026 (SITA.sk) - Finančná správa preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ktorá preukazuje výlučné využívanie vozidla na podnikanie.


Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov, ktorí si od začiatku roka 2026 pri kúpe osobných motorových vozidiel uplatnili plný, teda 100-percentný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Kontrolóri sa zamerajú na preverenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie takéhoto nároku a či sú vozidlá skutočne využívané výlučne na podnikateľské účely.

Pokuta pri porušení pravidiel


Akcia nadväzuje na legislatívne pravidlá účinné od 1. januára 2026, podľa ktorých je možné odpočítať DPH v plnom rozsahu iba v prípade, že osobné motorové vozidlo slúži výhradne na podnikanie.

Ak sa automobil využíva aj na súkromné účely alebo na iné aktivity nesúvisiace s podnikaním, podnikateľ si môže spravidla uplatniť odpočet dane len vo výške 50 percent.

Finančná správa preto preverí nielen správnosť uplatneného odpočtu DPH pri obstaraní vozidiel, ale aj to, či podnikatelia splnili oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a vedú zákonom predpísanú evidenciu, ktorá preukazuje výlučné využívanie vozidla na podnikanie.

Žlté auto šéfa SIS


K téme sa na sociálnej sieti vyjadrila aj opozičná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa jej názoru by finančná správa mala začať s kontrolou auta riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.

„Finančná správa ide kontrolovať podnikateľov, či nevyužívajú autá na súkromne účely. Ja poznám jedno žlté auto v Nitre napísané na firmu, ktorým sa Pavol Gašpar v nedeľu doobeda viezol do fitka. Tam by napríklad finančná správa mohla začať," odkázala Bajo Holečková na sociálnej sieti.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa kontroluje firemné vozidlá, či sú využívané na podnikanie. Holečková odporúča začať športovým autom Pavla Gašpara – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kontrolná akcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šaty, ktoré sa nezabúdajú: Ako zažiariť na stužkovej či svadbe bez zatienenia hviezdy večera? 
<< predchádzajúci článok
Kremeľ kritizuje Koalíciu ochotných po samite v Paríži, označil ju za „koalíciu vojnových štváčov“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 