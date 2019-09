Total: Útoky na Aramco budú mať následky, situácia v oblasti sa zhorší

Na satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Foto: TASR/AP Na satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Foto: TASR/AP

Paríž 17. septembra (TASR) - Šéf francúzskej ropnej spoločnosti Total sa obáva, že útoky na ropné zariadenia saudského ropného koncernu Saudi Aramco budú mať následky a situácia na Blízkom východe sa bude naďalej zhoršovať."Útoky, ktoré zredukovali produkciu Saudskej Arábie približne o polovicu, budú mať svoje následky," povedal výkonný riaditeľ Totalu Patrick Pouyanne. "Obávam sa, že takýto útok nezostane bez odvety. Netušíme, kde sa to všetko skončí," povedal počas vypočutia na pôde francúzskeho parlamentu.K víkendovému útoku na dve veľké ropné zariadenia v Saudskej Arábii sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci húsíovia. Útok dronmi spôsobil rozsiahle škody na najväčšej rafinérii na svete a ťažbu v krajine znížil približne o 50 %, čo v pondelok (16. 9.) viedlo k najvýraznejšiemu rastu cien od začiatku 90. rokov.Pouyanne však odmietol, že by tento rast cien mal viesť k zvýšeniu cien palív vo Francúzsku. "Včera zaznamenali ceny ropy rast o vyše 10 %, dnes vyše 4 % strácajú. Uvidíme, ako sa to časom vyvinie," dodal.