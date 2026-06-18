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18. júna 2026
Saul, Billy Barman či Dušan Vlk vystúpia na novom festivale v Piešťanoch – FOTO
Tagy: Hudobný festival
Festival Dropeak vznikol pod iniciatívou mladého tímu, ktorého členovia sú zároveň aj hudobníci v spoločnej kapele. Piešťany sa už 27. júna stanú dejiskom nového
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18.6.2026 (SITA.sk) - Festival Dropeak vznikol pod iniciatívou mladého tímu, ktorého členovia sú zároveň aj hudobníci v spoločnej kapele.
Piešťany sa už 27. júna stanú dejiskom nového hudobného festivalu Dropeak, ktorý odštartuje leto svojim prvým oficiálnym ročníkom. Na slovenskej festivalovej mape sa objavila táto značka už minulý rok a po vydarenom teste konceptu si organizátori pripravili skutočne nabitý program.
Ten sa odohrá v priestoroch piešťanského HS Centra, ktoré ponúkne zázemie pre intenzívny festivalového zážitok, na troch stageoch sa počas jedného festivalového dňa totiž objaví celkovo až 26 interpretov.
Na festivale vystúpi Saul, Billy Barman či Dušan Vlk a elektronickú scénu doplnia mená ako Fvlcrvm či Changing Faces. Priestor dostanú aj interpreti z novej či lokálnej hudobnej scény vrátane Mishino, The Prophecy či Nothine. Vybranou čerešničkou programu bude český spevák Petrofski, ktorý vystúpi na Slovensku vôbec po prvýkrát.
Dropeak tak prináša multižánrový festival prepájajúci rap, indie, elektroniku vrátane drum and bass a zároveň vytvára priestor pre poslucháčov, ktorý okrem známych mien radi objavujú aj novú hudbu a mladú domácu scénu.
"Minulý rok sme si overili, že podobný typ podujatia v tomto meste ľuďom chýbal. Nultýročník bol len predohra a tentokrát prinášame návštevníkom plnohodnotný jednodňovýfestivalový zážitok. Takže stan nechaj doma a príď ochutnať festivalovú atmosféru spolu s nami" odkazujú organizátori.
Festival Dropeak vznikol pod iniciatívou mladého tímu, ktorého členovia sú zároveň aj hudobníci v spoločnej kapele. Po rokoch, kedy boli Piešťany spojené s veľkými hudobnými podujatiami, tu svoje zázemie buduje nový festival.
Svojou polohou bude tiež ľahko dostupný pre návštevníkov z okolitých miest na západnom či strednom Slovensku. Okrem hudobného programu dotvoria celodennú atmosféru aj oddychové zóny, vizuálne inštalácie či pestrá gastronómia. Medzi stánkami si návštevníci budú môcť zakúpiť aj limitovanú kolekciu festivalového merchu pripravenú špeciálne pre tento ročník.
Naladiť sa na vlny tohto festivalového dňa môžu návštevníci aj s oficiálnym playlistom a najaktuálnejšie informácie o festivale, predstavenia interpretov aj pohľad do zákulisia príprav je dostupný na oficiálnom účte festivalu.
Za podporu a spoluprácu pri príprave festivalu organizátori ďakujú aj partnerom 365 Fit&Co, Octago, THE ENT, Sub FM, HS Centrum, Respect, a ďalším. Predpredaj vstupeniek je dostupný v sieti GoOut.
Zdroj: SITA.sk - Saul, Billy Barman či Dušan Vlk vystúpia na novom festivale v Piešťanoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piešťany sa už 27. júna stanú dejiskom nového hudobného festivalu Dropeak, ktorý odštartuje leto svojim prvým oficiálnym ročníkom. Na slovenskej festivalovej mape sa objavila táto značka už minulý rok a po vydarenom teste konceptu si organizátori pripravili skutočne nabitý program.
Ten sa odohrá v priestoroch piešťanského HS Centra, ktoré ponúkne zázemie pre intenzívny festivalového zážitok, na troch stageoch sa počas jedného festivalového dňa totiž objaví celkovo až 26 interpretov.
Na festivale vystúpi Saul, Billy Barman či Dušan Vlk a elektronickú scénu doplnia mená ako Fvlcrvm či Changing Faces. Priestor dostanú aj interpreti z novej či lokálnej hudobnej scény vrátane Mishino, The Prophecy či Nothine. Vybranou čerešničkou programu bude český spevák Petrofski, ktorý vystúpi na Slovensku vôbec po prvýkrát.
Multižánrový festival
Dropeak tak prináša multižánrový festival prepájajúci rap, indie, elektroniku vrátane drum and bass a zároveň vytvára priestor pre poslucháčov, ktorý okrem známych mien radi objavujú aj novú hudbu a mladú domácu scénu.
"Minulý rok sme si overili, že podobný typ podujatia v tomto meste ľuďom chýbal. Nultýročník bol len predohra a tentokrát prinášame návštevníkom plnohodnotný jednodňovýfestivalový zážitok. Takže stan nechaj doma a príď ochutnať festivalovú atmosféru spolu s nami" odkazujú organizátori.
Iniciatíva mladého tímu
Festival Dropeak vznikol pod iniciatívou mladého tímu, ktorého členovia sú zároveň aj hudobníci v spoločnej kapele. Po rokoch, kedy boli Piešťany spojené s veľkými hudobnými podujatiami, tu svoje zázemie buduje nový festival.
Svojou polohou bude tiež ľahko dostupný pre návštevníkov z okolitých miest na západnom či strednom Slovensku. Okrem hudobného programu dotvoria celodennú atmosféru aj oddychové zóny, vizuálne inštalácie či pestrá gastronómia. Medzi stánkami si návštevníci budú môcť zakúpiť aj limitovanú kolekciu festivalového merchu pripravenú špeciálne pre tento ročník.
Naladiť sa na vlny tohto festivalového dňa môžu návštevníci aj s oficiálnym playlistom a najaktuálnejšie informácie o festivale, predstavenia interpretov aj pohľad do zákulisia príprav je dostupný na oficiálnom účte festivalu.
Za podporu a spoluprácu pri príprave festivalu organizátori ďakujú aj partnerom 365 Fit&Co, Octago, THE ENT, Sub FM, HS Centrum, Respect, a ďalším. Predpredaj vstupeniek je dostupný v sieti GoOut.
Zdroj: SITA.sk - Saul, Billy Barman či Dušan Vlk vystúpia na novom festivale v Piešťanoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hudobný festival
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