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18. júna 2026
Slovenské filmy v kinách za rok 2025: Ktorý bol najúspešnejší?
V slovenských kinách malo vlani premiéru 42 slovenských filmov, čo predstavuje 14 percent všetkých snímok uvedených v pláne premiér Únie filmových distribútorov.
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Vlani prišlo na slovenské filmy do kín 1.058.032 divákov. Vyplýva to zo Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2025, ktorú pripravuje Kancelária Creative Europe Desk Slovensko. V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) ju tento rok vydala po 23. raz.
Publikácia prináša komplexný prehľad diania v slovenskom audiovizuálnom sektore za uplynulý rok. Obsah jej zostavovateľ, filmový publicista Miroslav Ulman, rozdelil do 17 tematických kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, SFÚ, Televízia a In memoriam.
Rok 2025 priniesol podľa Ulmana niekoľko negatívnych, ale i niekoľko pozitívnych správ. Medzi negatívne zaradil výrazne nižší počet premiérových slovenských filmov. „Vyrobených bolo 36 slovenských filmov, čo je oproti 46 filmom vyrobeným v rokoch 2023 a 2024 o 21 percent menej,“ uvádza v správe.
Ďalej poznamenáva, že v slovenských kinách malo vlani premiéru 42 slovenských filmov, čo predstavuje 14 percent všetkých snímok uvedených v pláne premiér Únie filmových distribútorov. „Až 363 filmov malo v roku 2025 premiéru v slovenských kinách, je to stále extrémne vysoké číslo, v praxi znamená, že premiéru mal v slovenskej distribúcii jeden film každý deň,“ konštatuje Ulman.
„Zároveň sme zaznamenali 228.297 predstavení, čo je rekordný počet v ére samostatnosti. Počet divákov však v roku 2025 klesol na 5.124.620 (5.435.556 v roku 2024),“ poukazuje v správe s tým, že napriek tomu hrubé tržby zaznamenali iba drobný pokles, 38.258.994 eur v roku 2025 oproti sume 38.663.404 eur v roku 2024. „Z toho logicky vyplýva, že sa ďalej zvyšovala priemerná cena vstupenky (7,47 eura v roku 2025, 7,11 eura v roku 2024). Priemerná návštevnosť sa ďalej znížila (20,80 diváka na jedno predstavenie),“ dopĺňa Ulman.
Za pozitívum označil počet divákov, ktorí prišli na slovenské filmy, videlo ich 1.058.032 divákov. Podľa zostavovateľa správy ide o pokles oproti predchádzajúcemu roku 2024, kedy si slovenské filmy pozrelo 1.498.508 divákov.
V roku 2025 bol absolútne najúspešnejším filmom Černák (418.673 divákov), na štvrtom mieste je Duchoň (263.582 divákov) a na deviatom mieste je Otec (128.651 divákov). „Černák je druhým najúspešnejším filmom v ére samostatnosti, na prvom mieste ostal Bathory z roku 2008 so 432.300 divákmi,“ dodáva Ulman. Pre zaujímavosť uviedol aj najnižší rozpočet, ten mal film Jadwiga, čarodejnica z Beskýd (20.000 eur), najvyšší rozpočet mal film Perla (3.720.895 eur).
„Na jednej strane klesá počet slovenských filmov, ale na druhej si zatiaľ udržujú vysokú kvalitu i medzinárodnú reputáciu a tešia sa priazni domácich divákov,“ konštatoval Ulman s tým, že až ďalší rok ukáže, či sú tieto trendy trvalé, alebo ide iba o sezónne výkyvy.
Text správy v slovenčine nájdu záujemcovia na www.cedslovakia.eu. Neskôr bude dostupný aj v anglickom jazyku.
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