SCANDI 2021 bude prebiehať online vo virtuálnej kinosále Edisonline

Jednou z najväčších zmien je presun prehliadky do online priestoru VOD platformy Edisonline ako reakcia na súčasnú situáciu. Počas týždňa od 25. do 31. januára uvedie štyri premiéry škandinávskych filmov. Prehliadku otvorí švédsky dokument Greta.

Prehliadka SCANDI ponúkne to najlepšie a najmrazivejšie, čo vzniklo v Škandinávii za posledný rok. Počas celého týždňa ponúkne v online priestore filmy rôznych žánrov a tém, ktoré aktuálne definujú nielen severskú kinematografiu, ale aj témy, ktoré sa stali virálnymi po celom svete. „Filmové novinky Scandi 2021 spája téma univerzálnej krízy. Tú tvorí napríklad kríza profesie, zmyslu života a rodiny, kríza komunít, kríza realít, kríza etník a politík a nakoniec „maličkosť“, kríza globálna, kríza životného prostredia.“ predstavuje koncept aktuálneho programu Ivan Hronec.

Prehliadku v pondelok 25. januára zaháji dokument o kontroverznej aktivistke Grete Thunbergovej – Greta. „Ľudia ju nenávidia alebo milujú – tak ako každé senzitívne médium a posla zlých správ. Greta je Laokoón a Jana z Arcu, lebo hovorí, že udalosti spojené s koronavírusom môžu byť v porovnaní s tým, čo nás čaká, len malým cvičením. Greta nestelesňuje len environmentálnu krízu, ale predstavuje aj rozbité zrkadlo doby a práve preto je tvárou siedmeho ročníka Scandi.“ dopĺňa Ivan Hronec. Aký iný problém spája celú našu zem viac, než globálne otepľovanie a ekológia? Tému doplníme silnou islandskou snímkou o ďalšej svojráznej žene, ktorej nie je osud jej mesta ukradnutý – Woman at War.

Kríza realít je zastúpená filmom Rytieri spravodlivosti s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. Ide o novú čiernu komédiu režiséra Andersa Thomasa Jensena, ktorá už teraz slávi veľké úspechy a má za sebou pozitívne reakcie. Dokonca, o niekoľko dní zaháji filmový festival v Rotterdame. Projekciu doplníme o režisérov starší hit s Mikkelsenom v hlavnej úlohe - O kuratách a ľuďoch.

Na krízu etník a politiky poukazuje a hľadá riešenia film Hejteri, dokument o islandskej BDSM kapele Hatari, ktorá sa snažila svojou účasťou na súťaži Euróvízia v Tel Avive upozorniť na problémy medzi Izraelom a Palestínou. Vyvolala tak veľkú vlnu nenávisti, ale aj podpory. Film doplníme o ďalší dokument, ktorý bol úspešne uvedený v rámci minulého ročníka – Plnotučná sebaláska.

Komunitnú úroveň predstavuje film Shorta o bojoch a nezhodách medzi policajnými silami a obyvateľmi ghetta. Dvojičkou, ktorá doplní túto snímku je film Darkland, v ktorom nachádzame spoločné témy polície a organizovaného zločinu.

Najmenšiu, ale zďaleka nie bezvýznamnú úroveň rodinnej krízy a zmyslu života bude predstavovať obnovená premiéra filmu Thomasa Vinterberga Rodinná oslava. Túto premiéru doplníme ďalším diváckym hitom od Vintergberga, ktorý sme predstavili minulý rok na jeseň – Chlastom.

Festival bude prebiehať vo virtuálnej kinosále Edisonline. Za jednodňovú vstupenku divák zaplatí 4 EUR. K tomu ako bonus získa zdarma prístup do videotéky, kde v súčasnosti nájde nielen desiatky škandinávskych filmov, ale aj stovky ďalších. Celofestivalová vstupenka za 20 EUR mu umožní prístup na celý mesiac.

Po skončení prehliadky sa prvý februárový týždeň SCANDI presunie do projektu #kinaspolu. Ten bude počas týždňa denne ponúkať dva severské filmy, ktoré boli premiérovo uvedené počas festivalu. #kinaspolu je iniciatíva, ktorá predstavuje model ako premietať filmy v dobrých aj zlých časoch. Funguje ako alternatíva premietania v kamenných kinách, kde to momentálne nie je možné. Každý deň ponúka projekcie filmov Film Europe vo virtuálnej kinosále. Divák, ktorý si za 4 EUR kúpi vstupenku, automaticky získava zdarma 7-dňový prístup do videotéky Edisonline.