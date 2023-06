Schmiedlová postúpila do osemfinále dvojhry v turnaji Roland Garros

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji. V 3. kole Roland Garros zdolala americkú kvalifikantku Kaylu Dayovú hladko 6:1, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke Američanke Cori Gauffovej.





Schmiedlová na parížskej antuke vylepšila svoje grandslamové maximum, ktorým bolo 3. kolo na Roland Garros 2020 a 2014 i na US Open 2015. Vo francúzskej metropole má vďaka postupu medzi elitnú šestnástku už istú prémiu 240.000 eur pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje už na 73. mieste.Najlepšej slovenskej singlistke vyšiel úvod zápasu s Dayovou, keď v druhom geme prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Schmiedlová mala navrch v dlhých výmenách od základnej čiary a robila oveľa menej nevynútených chýb ako Dayová, ktorá v 2. kole vyradila dvadsiatu nasadenú krajanku Madison Keysovú. V šiestom geme Schmiedlová opäť zobrala Dayovej servis a prvý set sa stal jasne jej korisťou.Na začiatku druhého dejstva Slovenka nevyužila vedenie 2:0, no za stavu 2:2 opäť Dayovú brejkla a zápas už dotiahla do úspešného konca. V deviatom geme premenila hneď prvý mečbal a dosiahla životný úspech na grandslamovej pôde. Doposiaľ poslednou slovenskou singlovou osemfinalistkou na podujatí veľkej štvorky bola v roku 2018 Dominika Cibulková na US Open. Schmiedlová si víťazstvom nad Dayovou dala darček k sobotňajším meninám.

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Kayla Dayová (USA) 6:1, 6:3