Schneider Electric svojím programom pre partnerov reflektuje trendy v IT sektore

31.5.2023 (SITA.sk) - Analýza spoločnosti Canalys ukazuje, že počet predajcov IT na európskom trhu sa po 4-5 rokoch konsolidácie začína opäť stabilizovať. Väčšina partnerov v Európe však pôsobí s viacerými typmi dodávateľov a potrebuje, aby partnerské programy predajcov boli flexibilnejšie a odrážali trendy na trhu. Prieskum Canalys ukázal, že 65 % partnerov chce posilniť svoje vzťahy s predajcami, 60 % chce zlepšiť ziskovosť a predaj a 50 % chce budovať svoje odborné znalosti.Tieto trendy v plnom rozsahu reflektuje partnerský program, ktorý v minulom roku predstavila spoločnosť Schneider Electric pod názvom mySchneider IT Partner Program.Partnerský program Schneider Electric je založený na viac ako 40 rokoch spolupráce s predajnými kanálmi. MySchneider IT Partner Program pokrýva všetky kľúčové odvetvia vrátane prevádzky dátových centier, vývoja IT riešení, softvéru a služieb. Partneri v programe nájdu predajné nástroje, školenia a ďalšie zdroje na podporu predaja.K pilierom programu mySchneider IT Partner Program patrí:partneri – poskytovatelia IT riešení, môžu postupovať cez rôzne úrovne partnerstva, pričom využívajú prístup založený postupnom zvyšovaní kľúčových kompetencií, certifikácií a výkonnosti.prehľadný panel programu ponúka predajcom, partnerom a manažérom programu prehľad o pokroku partnera, tímov aj jednotlivcov v jednotlivých špecializáciách.široká škála nástrojov, školenia a zdroje, pomôžu partnerom diverzifikovať a posilniť obchodné modely a splniť požiadavky zákazníkov.prispôsobené obchodným požiadavkám partnerov vrátane odmien a finančných stimulov na aktívnu identifikáciu, rozvoj a pomoc pri uzatváraní nových obchodných príležitostí.Prístup k udržateľným produktom a riešeniam od spoločnosti Schneider Electric, ktoré zákazníkom poskytujú väčšiu zhodu a transparentnosť, nižší vplyv na životné prostredie a udržateľný výkon.Viac informácií o novom partnerskom programe mySchneider IT Solution Provider nájdete na špecializovanej webovej stránke Presný postup ako sa stať partnerom programu mySchneider IT Partner Program prináša praktická príručka Informačný servis