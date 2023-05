Zachyťte krásy prírody so smartfónom vivo X90 Pro

Zachyťte všetky farby jari

O vivo

Značka vivo je technologická spoločnosť, ktorá vytvára produkty založené na hodnote riadenej dizajnom, ktorej jadrom sú inteligentné zariadenia a inteligentné služby. Cieľom spoločnosti je vybudovať most medzi ľuďmi a digitálnym svetom. Prostredníctvom jedinečnej kreativity poskytuje vivo používateľom čoraz pohodlnejší mobilný a digitálny život. V súlade so základnými hodnotami spoločnosti, medzi ktoré patrí Benfen*, hodnota riadená dizajnom, orientácia na používateľa, neustále vzdelávanie a tímový duch. Spoločnosť vivo zaviedla stratégiu trvalo udržateľného rozvoja s víziou stať sa zdravšou a udržateľnejšou korporáciou svetovej triedy.

Pri spájaní a rozvíjaní najlepších miestnych talentov na poskytovanie prvotriednych produktov a služieb je vivo podporované sieťou 10 výskumných a vývojových centier v Shenzhene, Dongguan, Nanjing, Pekingu, Hangzhou, Šanghaji, Xi'ane, Taipei, Tokiu a San Diegu so zameraním na vývoj najmodernejších spotrebiteľských technológií vrátane 5G, umelej inteligencie, priemyselného dizajnu, zobrazovacích systémov a ďalších nových technológií. Značka vivo tiež zriadila sedem výrobných základní (vrátane značkových výrobných centier) v Číne, južnej a juhovýchodnej Ázii a ďalších regiónoch s ročnou výrobnou kapacitou takmer 200 miliónov smartfónov. Odteraz spoločnosť vivo rozšírila svoju predajnú sieť do viac ako 60 krajín a regiónov a obľúbilo si ju viac ako 400 miliónov používateľov na celom svete.

*"Benfen" je termín popisujúci postoj k robeniu správnych vecí a robeniu vecí správne – čo je ideálny popis poslania vivo: vytvárať hodnoty pre spoločnosť.

31.5.2023 (SITA.sk) -Žiarivá zeleň, jasná modrá obloha a polia kvetov - s režimom ZEISS Natural Colour fotoaparátu X90 Pro môžu nováčikovia aj profesionálni fotografi zachytiť rozkvet v celej jeho prirodzenej nádhere a s profesionálnou presnosťou farieb. Obe značky do fotoaparátu aktuálnej vlajkovej lode vivo X90 Pro vniesli nové štandardy v oblasti kvality obrazu a vernosti farieb, vďaka čomu je možné zachytiť výnimočné snímky v rôznych svetelných podmienkach. S profesionálnym portrétnym fotoaparátom a vďaka systému Ultra Sensing Portrait System môžu používatelia dokonca zhotovovať farebne presné snímky prvých slnečných dní mimo sezóny. A keďže noci sú čoraz teplejšie a kratšie, milovníci nočného života si môžu užívať viac večerov vonku. Dobrou správou je, že vďaka fotoaparátu vivo X90 Pro budú používatelia môcť zachytiť všetku krásu aj po západe slnka. A pre tých, ktorí majú radi o niečo pokojnejšie nočné aktivity, je vďaka vynikajúcemu výkonu pri slabom osvetlení fotoaparát X90 Pro skvelým spoločníkom aj na zachytenie hviezdnej oblohy. Nech už táto jar prinesie čokoľvek, fotoaparát X90 Pro to všetko nádherne zachytí.Ako lepšie otestovať nový fotoaparát X90 Pro ako ísť von a skúmať? Vyberte sa na prechádzku a zachytťe fotografie rozkvitnutých tulipánov, polí divokých kvetov, rozkvitnutých čerešní a kochajte sa krásou prírody, ktorá sa práve v jari prebúdza k životu. Vďaka vylepšenej verzii kalibrácie prirodzených farieb ZEISS sa zachytené snímky ešte viac približujú tomu, čo vidí ľudské oko, a to vďaka presnosti farieb na profesionálnej úrovni. Sofistikovaný obrazový systém s viacerými modulmi fotoaparátu prináša rôzne možnosti snímania, takže budete vždy pripravení dokonale zaznamenať všetky špeciálne spomienky, či momenty.Objektív fotoaparátu vivo X90 Pro s ekvivalentom 50 milimetrov umožňuje používateľom robiť prirodzene vyzerajúce portrétne zábery priateľov a rodiny v exteriéri. Keďže zorné pole 50-milimetrového objektívu je blízke zornému poľu ľudského oka, portrétne zábery sú tým pádom realistickejšie. A nielen portréty. Vzhľadom na všestrannosť a perspektívu tohto objektívu je to vynikajúci nástroj na pouličnú fotografiu. Aj pri slabom osvetlení zostáva kvalita vďaka správnej clone vynikajúca. Takže bez ohľadu na počasie alebo situáciu budú vaše portréty vždy žiariť.Nič nie je dynamickejšie ako jarné počasie. Dramatická ranná hmla, dúha objavujúca sa nad pokojným jazerom, a dokonca aj občasný saharský prach, ktorý poskytuje výrazné farby na oblohe za súmraku - to všetko sú ingrediencie pre skvelé fotografie. Fotoaparát X90 Pro je vybavený prispôsobeným, špeciálnym čipom vivo V2, ktorý znižuje šum na snímkach a videách vďaka novo vylepšenému algoritmu redukcie šumu AI. Zvyšuje výkon hlavného čipu a umožňuje výrazne zvýšiť rozlíšenie, najmä pri slabom osvetlení. Okrem toho bol oproti predchádzajúcim zariadeniam radu X aktualizovaný a vylepšený algoritmus vysokého dynamického rozsahu (HDR). Ten totiž optimalizuje tón obrazu s cieľom vytvárať prirodzenejšie prechody s bohatými vrstvami.Funkcia nočného videa s rozlíšením 4K Ultra-Sensing umožňuje používateľom zachytiť dychberúcu oblohu posiatu tisíckami hviezd. Veľký obrazový snímač vlajkového zariadenia prináša viac svetla, čím výrazne zvyšuje jas obrazu a zachytáva bohatšie detaily v noci. Vylepšený algoritmus Night Video 3.0 a stratégia expozície prispievajú k jasnejším a čistejším videám s prirodzenejšími prechodmi medzi svetlom a tmou. A vďaka zabudovanej stabilizácii obrazu je používanie statívu na udržanie telefónu v pokoji jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.Nielen farby a prechody na fotografiách pôsobia prirodzenejšie: nový dizajnový jazyk fotoaparátu vivo X90 Pro čerpá inšpiráciu z prírodných scenérií a šikovne spája matematiku a estetiku, aby dosiahol dokonalú rovnováhu medzi zobrazovacími schopnosťami a estetikou. Celková štruktúra tela je modelovaná podľa východu slnka. Kruhový modul objektívu predstavuje slnko vychádzajúce nad obzor a horizontálna deliaca čiara predstavuje panorámu, čo vytvára ohromujúci efekt východu slnka.Informačný servis