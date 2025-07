Štátu chýba ucelená koncepcia týkajúca sa hazardu, kontrolóri vidia nedostatky aj v riešení prevencie závislostí

Sprísnenie pravidiel neprinieslo zníženie rizík

25.7.2025 (SITA.sk) - Hazard na Slovensku sa presunul z kamenných prevádzok do online priestoru, výber poplatkov pre štát v ostatných rokoch stúpol. Naopak, príjmy miestnych samospráv poklesli. Poukazuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) . Ako uviedol, v roku 2018 prišlo do štátneho rozpočtu cez odvody z hazardných hier 224 miliónov eur, vlani však táto suma bola takmer 350 miliónov eur."Výber odvodov pri čisto internetových hrách v i-kasinách sa z necelých troch miliónov eur v roku 2019 zvýšil 40-násobne a v roku 2024 dosiahol 126 miliónov eur. V prípade obcí a miest je cítiť trend obmedzovania hazardu na ich území, príjmy samospráv z hazardných hier sa aj týmito opatreniami znížili z 21 miliónov eur v roku 2018 na necelých 13 miliónov eur v predchádzajúcom roku," uvádza NKÚ.Podotýka ale, že sprísnenie pravidiel v konečnom dôsledku neprinieslo zníženie rizík súvisiacich s hraním hazardných hier, len ich presunulo z kamenných prevádzok na internet, neraz aj priamo do domáceho prostredia hráčov. Rolu pri tomto prechode do online priestoru zohrala aj pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace reštrikčné opatrenia, ktoré viedli k zatváraniu kamenných prevádzok na dlhší čas.Kontrolný orgán ale poukazuje aj na to, že napriek stúpajúcim príjmom z hazardu chýba štátu ucelená koncepcia týkajúca sa tejto oblasti. Nedostatky vidí aj v riešení prevencie závislosti od hazardu a ochrany zraniteľných skupín, ako sú mladiství či patologickí hráči."Národní kontrolóri upozorňujú aj na skutočnosť, že Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) v rokoch 2019 – 2025 udelil pre porušenie zákona o hazardných hrách vyše 600 pokút, no v ďalších viac ako 900 prípadoch došlo pre jeho viac ako dvojročnú nečinnosť k zániku možnosti uložiť finančnú sankciu. Dôvodom bola aj skutočnosť, že agende ukladania sankcií v správnych konaniach sa až do roku 2024 venoval len jeden zamestnanec," uvádza NKÚ.Jeho predseda Ľubomír Andrassy dodal, že regulačný úrad pre hazard nemal stanovený interný postup, ktorý by upravoval ukladanie sankcií a odnímanie pridelených licencií. "Nie je tak jasné, prečo niektorí prevádzkovatelia niekoľkotisícovú pokutu dostali a iní sa sankcii pre nečinnosť úradu vyhli," vraví o záveroch auditu.NKÚ odporúča, aby v súlade s programovým vyhlásením vlády Ministerstvo financií SR predložilo stratégiu štátnej politiky v oblasti hazardných hier. Rovnako odporúča v súlade so zistenými aplikačnými problémami pripraviť aj novelu zákona o hazardných hrách "ÚRHH začal fungovať v júni 2019 s cieľom centralizovať činnosti v oblasti hazardných hier, predtým bola problematika rozdelená medzi ministerstvo financií, finančné riaditeľstvo, daňové úrady a s čiastočným zapojením obcí. Vzniku úradu nepredchádzala osobitná analýza a zdieľaním informácií medzi európskymi kontrolnými úradmi slovenský NKÚ zistil, že v rámci EÚ má samostatný úrad na reguláciu hazardných hier 13 krajín. Úrad od vzniku zabezpečuje vyššie príjmy do štátneho rozpočtu a zároveň robí väčší objem úloh naviazaných na správne konania či kontrolu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj kontrola na mieste," vysvetľuje NKÚ. Dodáva, že napriek nárastu rozsahu a náročnosti úloh má úrad podstatne menej zamestnancov, než bolo dosiaľ vyčlenené pre oblasť regulácie hazardných hier v období pred jeho vznikom."Z pôvodných 114 zamestnancov ministerstva financií, finančného riaditeľstva a daňových úradov, ktorí mali v agende vydávanie licencií, správu odvodov, dozor, kontrolu a správne konanie na ukladanie sankcií za porušenia zákona o hazardných hrách, je v súčasnosti zachovaných len 67 systematizovaných miest," upozorňuje kontrolný orgán. Doplnil, že za roky 2018 až 2024 dosiahli celkové príjmy z odvodov hazardu sumu 1,8 miliardy eur.Významným verejným zdrojom sú aj správne poplatky za udelenie individuálnej licencie. V rokoch 2019 až 2024 dosiahla suma za ne 96 miliónov eur. "Napriek významnejšiemu poklesu celkové príjmy miestnych samospráv – obcí a miest z hazardných hier za obdobie rokov 2018 až 2024 dosiahli úroveň 113 miliónov eur. Pri kontrole správy pohľadávok štátu v súvislosti s odvodmi z hazardu nebol kontrolórmi zistený ani jeden prípad premlčania, čo môže slúžiť ako príklad dobrej praxe," dodáva NKÚ.Národná autorita pre externú kontrolu poukazuje aj na zistené problémy pri aplikácii zákona o hazardných hrách, a to v súvislosti s udeľovaním individuálnych licencií. Zákon umožňuje obciam prijať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestňovania prevádzok hazardných hier alebo zariadení na ich území."V zmysle zákona o hazardných hrách však platí, že na záväzne nariadenie príslušnej obce, ktoré nebolo úradu oznámené do piatich dní, sa pri udeľovaní individuálnych licencií neprihliada," upozorňuje NKÚ.Andrassy vysvetľuje, že dodržanie takejto neprimerane krátkej lehoty bolo v niektorých prípadoch problematické. "Prijatím nariadenia nastal de iure stav zákazu umiestňovania herní a kasín na území obce, ale de facto nedodržanie päťdňovej lehoty znamenalo vznik novej herne zvyčajne na obdobie piatich rokov," ozrejmil.Národní kontrolóri to považujú za neprimeraný následok nesplnenia päťdňovej povinnosti, legitímny verejný záujem samosprávy podľa nich takto "prebíja" nevhodné nastavenie národnej legislatívy.Andrassy v súvislosti s hazardom poukázal aj na problematiku liečby závislostí a ďalšie negatívne dopady patologickej závislosti na hraní. NKÚ avizuje v tejto súvislosti zámer vykonať v budúcnosti audit zameraný na túto problematiku. "Život ukázal, že dobrý úmysel predstaviteľov samosprávy či občianskych aktivistov zatvoriť kamenné prevádzky hazardných hier s cieľom znížiť riziko hazardu na obyvateľov obce sa nedarí napĺňať. Zatvorením prevádzky sa hazard presunul takpovediac do obývačky hráča, ktorý v ešte väčšej miere využíva anonymitu a je mimo kontroly verejného priestoru," hovorí predseda NKÚ.Podotkol, že situácia je výzvou pre kompetentné verejné inštitúcie, aby upravili národnú legislatívu a sprísnili pravidlá prevádzky hazardných hier v online priestore. "Ukázalo sa, že herňu vďaka občianskej aktivite je možné zatvoriť, ale to ešte neznamená, že sme sa vysporiadali s dopadmi hazardu na život konkrétneho človeka, jeho rodinu a v konečnom dôsledku aj spoločnosť," uzavrel Andrassy.