Schválenie plánu obnovy môže byť ohrozené, Hojsík upozorňuje na dodržanie zákonných požiadaviek

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Schváleniu slovenského plánu obnovy Európskou komisiou (EK) môže zabrániť nedodržanie zákona. Jedným z dôvodov, ktoré môže slovenskému plánu obnovy spôsobiť problémy, je nedodržanie zákonných požiadaviek EK o zapojení verejnosti do procesu tvorby a hodnotenia plánu. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (PS/RE).Zároveň vyzval slovenskú vládu, aby rozbehla proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, takzvaný proces SEA pre slovenský plán obnovy tak, aby stihol prebehnúť do konca apríla 2021, kedy má byť plán obnovy EK odovzdaný. Vládu tiež vyzval, aby čo najskôr zverejnila celý plán obnovy. Dodal, že to, čo bolo zverejnené vládou SR koncom decembra 2020, nie je v skutočnosti celým národným plánom obnovy, ale skôr akýmsi sumárom.„Je to potrebné aj preto, aby sme vedeli vyhodnotiť vplyv a dopady na životné prostredie. Dúfam, že aj napriek kritickej situácii sa vláda Igora Matoviča (OĽaNO) chytí tejto iniciatívy a rozbehne posudzovanie tak, aby Slovensko mohlo čím skôr rozbehnúť obnovu po korone,“ zdôraznil Hojsík.Dodal, že na Slovensku platí zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ten požaduje, aby všetky strategické dokumenty prešli procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a medzi takéto strategické dokumenty patrí aj aktuálny plán obnovy.Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že požiadavka, aby plán obnovy prešiel posúdením vplyvov na životné prostredie, naráža na objektívny fakt a tým je nedostatok času. Ten EK určila členským štátom na predloženie plánu obnovy. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.„Proces posúdenia vplyvu na životné prostredie je totiž mimoriadne náročný z hľadiska času a zapojenia zainteresovaných strán. Aj s ohľadom na to EK vo svojom usmernení inštruovala členské štáty, že tento proces posudzovania vplyvu na životné prostredie môžu v prípade Plánu obnovy vynechať,“ dodal Heger.