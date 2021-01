Teploty v Španielsku klesli na najnižšie hodnoty za posledných 20 rokov, cesty stále nie sú priechodné (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 - Tri dni po rekordnom 30-hodinovom snežení sa väčšina Španielska postupne vracia k predchádzajúcemu fungovaniu. V dôsledku silnej snehovej búrky Filomena bolo v stave pohotovosti 11 z celkového počtu 51 španielskych provincií.Vo veľkej časti stredného Španielska pohotovostné služby a príslušníci armády stále pracujú na spriechodnení ciest, odstránení spadnutých stromov, obnovení elektrického vedenia a zabezpečení distribúcie potravín a vakcín proti koronavírusu. Úrady stále vyzývajú ľudí, aby zostali doma, pokiaľ skutočne nepotrebujú ísť von.Hovorca tamojšej meteorologickej služby AEMET Rubén del Campo vyhlásil, že noc z pondelka na utorok bola najchladnejšia od roku 2001. Mesto Bello v severovýchodnej provincii Teruel zaznamenalo teplotu mínus 25,4 stupňa Celzia, zatiaľ čo v Moline de Aragón v centrálnej provincii Guadalajara namerali mínus 25,3 stupňa Celzia. Niektoré teploty boli dokonca najnižšie od roku 1982.V ťažko zasiahnutom Madride a jeho okolí, kde dohromady žije asi 6,6 milióna obyvateľov, klesla cez noc ortuť teplomerov až na mínus 16 stupňov Celzia. Radnica hlavného mesta odhadla, že pre nápor snehu spadlo približne 150-tisíc z celkového počtu zhruba 800-tisíc madridských stromov.Medzinárodné letisko Adolfa Suáreza Madrid-Barajas, ktoré museli v sobotu odstaviť z prevádzky, by mohlo v priebehu utorka opäť plnohodnotne fungovať. Do Madridu by sa tak konečne mohla dostať aj očakávaná dodávka vakcín proti koronavírusu, ktorú museli v pondelok odkloniť na letisko v severnom Španielsku.