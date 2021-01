Volkswagen otestoval viac ako deväťtisíc ľudí, pozitívnych nebolo ani jedno percento

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Možnosť dobrovoľne sa otestovať na ochorenie COVID-19 využilo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia v pondelok vyše 9 500 osôb. Pozitívne testovaných bolo približne 0,66 percenta z nich. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová, v tejto súvislosti fabrika neeviduje negatívne dopady na výrobu.Spoločnosť je v prípade potreby pripravená testovať zamestnancov opakovane. Rozhodujúca je podľa Makayovej dostupnosť antigénových testov. "V tomto smere by sme privítali väčšiu flexibilitu a podporu zo strany úradov. Zároveň by nám pomohli jasnejšie a skoršie poskytnuté usmernenia a rámce k jednotlivým plánovaným testovaniam," dodala hovorkyňa.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 miliardy eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.